Les autorités japonaises font face à une pression renouvelée pour lutter contre les fortes baisses du yen, alors que les opérateurs font baisser la monnaie en pensant que les écarts de taux d'intérêt entre le Japon et les États-Unis resteront importants.

Vous trouverez ci-dessous des détails sur le fonctionnement des interventions visant à acheter des yens :

DERNIÈRE INTERVENTION CONFIRMÉE POUR L'ACHAT DE YENS ?

Tokyo a dépensé 9 800 milliards de yens (61 milliards de dollars) pour intervenir sur le marché des changes à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, après que la monnaie japonaise a atteint son niveau le plus bas depuis 34 ans, à savoir 160,245 pour un dollar, le 29 avril.

Cette intervention a permis d'éviter que le yen ne tombe sous la barre psychologiquement importante des 160 jusqu'à mercredi, lorsqu'il a chuté à 160,82, son plus bas niveau depuis près de 38 ans, les opérateurs se concentrant à nouveau sur l'écart des taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon.

POURQUOI INTERVENIR ?

Les interventions d'achat de yens ont été rares. Le plus souvent, le ministère des finances a vendu des yens pour éviter que leur hausse ne nuise à l'économie, qui dépend des exportations, en rendant les produits japonais moins compétitifs à l'étranger.

Mais la faiblesse du yen est désormais considérée comme problématique, les entreprises japonaises ayant délocalisé leur production à l'étranger et l'économie dépendant fortement des importations pour des biens allant du carburant aux matières premières en passant par les pièces détachées de machines.

QUE SE PASSE-T-IL EN PREMIER ?

Lorsque les autorités japonaises intensifient leurs avertissements verbaux et se disent "prêtes à agir de manière décisive" contre les mouvements spéculatifs, c'est le signe qu'une intervention est peut-être imminente.

La vérification des taux par la Banque du Japon - lorsque les responsables de la banque centrale appellent les courtiers et leur demandent des taux d'achat ou de vente pour le yen - est considérée par les traders comme un précurseur possible d'une intervention.

QUE S'EST-IL PASSÉ JUSQU'À PRÉSENT ?

Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, a déclaré mercredi que les autorités étaient "sérieusement préoccupées et en état d'alerte" face à la baisse du yen, qu'il a décrite comme étant le fait des spéculateurs.

Il a également déclaré que Tokyo "se préparait à agir" contre la volatilité excessive, indiquant ainsi qu'il était prêt à intervenir à nouveau.

Cette intervention n'a pas réussi à inverser la tendance à l'affaiblissement du yen, la devise japonaise s'établissant à 160,68 pour un dollar en Asie ce jeudi. Le yen a également fortement baissé par rapport à d'autres devises telles que l'euro.

RISQUE D'INTERVENTION ?

Les autorités affirment qu'elles examinent la vitesse des chutes du yen, plutôt que les niveaux, et qu'elles cherchent à savoir si les mouvements sont le fait de spéculateurs, pour déterminer s'il y a lieu d'intervenir sur le marché des devises.

La chute rapide du yen en dessous du niveau clé de 160 pour un dollar renforce l'inquiétude des marchés quant à la possibilité d'une intervention imminente des autorités pour l'achat de yens.

"À ce stade, les autorités commencent probablement à s'inquiéter non seulement de la vitesse mais aussi du niveau", a déclaré Masafumi Yamamoto, stratège en chef pour les devises chez Mizuho Securities, dans une note de recherche. "À moins qu'elles n'interviennent, le yen risque de glisser vers 162.

QUEL EST L'ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR ?

La décision est hautement politique. Lorsque la colère de l'opinion publique face à la faiblesse du yen et à l'augmentation du coût de la vie qui s'ensuit est forte, cela fait pression sur l'administration pour qu'elle réagisse. C'est ce qui s'est passé lorsque Tokyo est intervenu en 2022.

Le Premier ministre Fumio Kishida pourrait ressentir le besoin d'empêcher que de nouvelles baisses du yen n'entraînent une hausse du coût de la vie, alors que sa cote de popularité est en baisse avant la course à la direction du parti au pouvoir qui aura lieu en septembre.

Mais la décision ne sera pas facile à prendre. L'intervention est coûteuse et pourrait facilement échouer, étant donné que même une forte poussée d'achat de yens ferait pâle figure à côté des 7 500 milliards de dollars qui changent de mains chaque jour sur le marché des changes.

COMMENT CELA FONCTIONNERAIT-IL ?

Lorsque le Japon intervient pour enrayer la hausse du yen, le ministère des finances émet des bons à court terme, générant des yens qu'il vend ensuite pour affaiblir la monnaie japonaise.

Pour soutenir le yen, les autorités doivent toutefois puiser dans les réserves de change du Japon pour obtenir des dollars à vendre contre des yens.

Dans les deux cas, le ministre des finances émet l'ordre d'intervention et la BOJ l'exécute en tant qu'agent du ministère.

DES DÉFIS ?

Les autorités japonaises considèrent qu'il est important de rechercher le soutien des partenaires du Groupe des Sept (G7), notamment des États-Unis, en cas d'intervention sur le dollar.

Le mois dernier, les responsables financiers des pays avancés du G7 ont réaffirmé leur engagement à mettre en garde contre les mouvements de devises excessivement volatiles, langage que le Japon considère comme un feu vert pour intervenir sur le marché.

Au début du mois, le Trésor américain a ajouté le Japon à une "liste de surveillance" dans son rapport semestriel sur les devises.

Bien que cette mesure n'ait pas pris en compte la dernière intervention de Tokyo, le rapport précise que "le Trésor s'attend à ce que, sur les grands marchés de change librement négociés, les interventions ne soient réservées qu'à des circonstances tout à fait exceptionnelles et fassent l'objet de consultations préalables appropriées".

Il n'est pas certain qu'une intervention permette d'infléchir efficacement la tendance à l'affaiblissement du yen, qui s'explique en grande partie par l'anticipation de la persistance de taux d'intérêt bas au Japon.

La BOJ a laissé entendre que son plan de resserrement quantitatif (QT) en juillet pourrait être plus important que ne le pensent les marchés, et pourrait même s'accompagner d'une hausse des taux d'intérêt.

Toutefois, les indices hawkish n'ont pas réussi à stimuler le yen, car toute augmentation de l'objectif de politique à court terme de la BOJ, actuellement proche de zéro, maintiendra les coûts d'emprunt du Japon à un niveau très bas.

(1 $ = 160,6500 yens) (Reportage de Leika Kihara, édition de Sam Holmes et Shri Navaratnam)