Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques se focalisent vendredi sur la Banque du Japon, notamment sur le degré et le rythme auxquels elle entend poursuivre la normalisation de la politique monétaire dans la troisième économie mondiale.

La BOJ suit la Banque centrale européenne la semaine dernière et la Réserve fédérale américaine mercredi pour compléter le groupe des banques centrales du G3, les investisseurs souhaitant évaluer l'appétit des décideurs politiques pour l'accélération de la sortie de décennies de politique ultra-facile.

Tous les actifs japonais seront sensibles à la décision et à l'orientation, mais les effets d'entraînement plus larges pourraient être ressentis surtout sur les marchés mondiaux des devises si le yen se déplace de manière significative.

L'inflation des prix de gros en Inde et le dernier indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Nouvelle-Zélande sont publiés vendredi. Les investisseurs de la région sont pour la plupart optimistes suite à l'augmentation de l'appétit pour le risque après la Fed et, peut-être plus important encore, les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis.

Mais tous les regards sont tournés vers la BOJ. Des sources ont déclaré à Reuters que la BOJ discutera de l'opportunité de réduire ses achats d'obligations, mais que la décision dépendra de l'évolution du marché avant la réunion.

Les projections économiques révisées de la Fed et la conférence de presse du président Powell ont suscité une légère réaction de "risk off". Mais toute prudence a été balayée par une énorme vague d'activité "risk on" à la suite de la faiblesse des données sur l'inflation des producteurs et des consommateurs.

Les indices boursiers des marchés émergents et de l'Asie hors Japon sont en hausse, les actions mondiales ont atteint un nouveau sommet mercredi, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré jeudi leur quatrième sommet de clôture quotidien consécutif, la volatilité croisée des actifs est plus faible et les écarts de crédit sont plus serrés.

Si les décideurs de la BOJ recherchent une conjoncture mondiale favorable pour commencer à réduire leurs achats d'obligations, cela pourrait être le cas.

Le scénario national est peut-être un peu plus obscur, avec des rendements obligataires élevés et un yen toujours ancré à des niveaux historiquement faibles. Mais les rendements sont loin de leurs sommets et les actions ont stagné pendant deux mois, alors pourquoi ne pas commencer la réduction dès maintenant ?

Les investisseurs en Chine, quant à eux, se réjouiront de clôturer une semaine éprouvante. Les actions sont en passe de subir une quatrième perte hebdomadaire consécutive, la pire de l'année, tandis que le yuan est ancré près de ses plus bas niveaux de l'année et a enregistré jeudi sa plus forte baisse sur le marché au comptant en trois mois.

Les craintes de guerre commerciale s'intensifient et, cette semaine, ce sont les tarifs douaniers entre l'Europe et la Chine qui ont fait les gros titres après que l'Union européenne a imposé de nouveaux droits de douane sur les véhicules électriques importés de Chine.

Les valeurs automobiles ont tiré les actions européennes vers le bas jeudi, l'indice paneuropéen STOXX 600 perdant 1,3 % et enregistrant ainsi sa plus forte baisse en deux mois. La réponse de Pékin, quelle qu'elle soit, pourrait avoir des répercussions négatives sur les actions chinoises.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Décision sur les taux d'intérêt au Japon

- Inflation de gros en Inde (mai)

- PMI manufacturier néo-zélandais (mai)