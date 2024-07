Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les investisseurs entament la nouvelle semaine dans une ambiance enthousiaste après que les chiffres de l'emploi américain de vendredi dernier aient maintenu l'idée d'un "atterrissage en douceur", réduisant le dollar et les rendements obligataires, et alimentant la hausse incessante des actions en fonction du risque.

La plupart des principaux marchés boursiers mondiaux ont atteint des sommets record ou pluriannuels, et il ne semble pas y avoir grand-chose à l'horizon immédiat pour les faire dérailler.

Les prises de bénéfices, les ajustements de positions en fin de trimestre, les inquiétudes liées aux valorisations ou à la concentration du marché, ainsi que les inquiétudes politiques ont tous joué un rôle récemment. Mais la mentalité dominante qui consiste à "acheter la baisse" a fait en sorte que tous les reculs ont été peu profonds et brefs.

La politique européenne pourrait avoir une certaine influence sur les premiers échanges asiatiques lundi. La France était en passe d'avoir un parlement sans majorité lors des élections de dimanche, avec une alliance de gauche arrivant inopinément en tête devant l'extrême droite dans un bouleversement majeur qui devait empêcher le parti d'extrême droite, le Rassemblement national eurosceptique, d'être à la tête du gouvernement.

L'Asie ouvre en bonne forme. L'indice japonais Nikkei 225 a atteint un nouveau record de 41 100 points vendredi et a progressé de 7 % en deux semaines. Les indices MSCI Emerging Market et MSCI Asia ex-Japan sont à leur plus haut niveau depuis deux ans.

Plus généralement, le MSCI World, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous atteint des sommets la semaine dernière, et le mois dernier, les actions de la zone euro ont atteint leur plus haut niveau depuis 23 ans. L'indice britannique FTSE 100 a atteint un niveau record en mai.

Le calendrier de l'Asie et du Pacifique pour lundi est léger, avec en point de mire les prêts bancaires, le commerce et les comptes courants, ainsi que les chiffres sur la rémunération des heures supplémentaires au Japon. Le gouverneur de la banque centrale des Philippines, Eli Remolona, et le ministre des finances, Ralph Recto, prendront également la parole lors d'un forum d'affaires lundi.

La rémunération des heures supplémentaires au Japon n'est généralement pas considérée comme un indicateur de premier ordre, mais elle mérite d'être surveillée ce mois-ci.

Une récente enquête des syndicats a montré que les entreprises proposaient d'augmenter les salaires de 5,1 % en moyenne cette année, ce qui représente la plus forte hausse en 33 ans et dépasse de loin l'inflation, qui oscille actuellement autour de 2 %. Toutefois, les chiffres publiés vendredi montrent que les dépenses des ménages ont chuté en mai, la hausse des prix continuant à peser sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

C'est un casse-tête pour les responsables politiques de la Banque du Japon, qui souhaitent relever les taux d'intérêt et ont accordé une grande importance à l'augmentation des salaires, mais s'inquiètent de l'impact sur une économie qui est loin de tourner à plein régime.

Cette semaine, les événements les plus sensibles pour les marchés asiatiques seront probablement les réunions des banques centrales en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud et en Malaisie, ainsi que les chiffres de l'inflation des prix à la production et à la consommation en Chine.

Les principaux moteurs du marché à l'échelle mondiale seront probablement l'inflation IPC aux États-Unis jeudi, et les deux jours de témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès, prévus mardi et mercredi.

Voici les principaux développements qui pourraient donner plus d'orientation aux marchés lundi :

- Croissance des salaires au Japon (mai)

- Compte courant du Japon (mai)

- Élections générales en France