En abandonnant son plafond de 1 % pour le rendement des obligations à 10 ans, la Banque du Japon a fait un grand pas vers le démantèlement d'une hypothèse largement répandue au cœur de la politique monétaire du G10 depuis des décennies - l'idée d'un "put" de la banque centrale.

Justifiée ou non, l'idée s'est imposée aux investisseurs depuis l'époque d'Alan Greenspan, ancien président de la Fed, que la Réserve fédérale - et plus tard d'autres banques centrales - finiraient toujours par assouplir le crédit pour soutenir des marchés d'actifs vacillants lorsque la chute des prix menaçait de faire boule de neige.

Cette idée était peut-être plus mythique, comme l'a souligné William Poole, ancien président de la Fed de Saint-Louis, en 2007. La frontière entre la préservation de la stabilité financière et le soutien des marchés d'actifs s'est considérablement estompée au cours des années suivantes, ce qui est compréhensible depuis la grande crise financière.

Mais la plupart du temps, depuis la fin des années 1980, lorsque Greenspan est devenu président de la Fed, les banques centrales étaient surtout équipées pour lutter contre le risque de déflation plutôt que d'inflation - et des institutions telles que la Banque du Japon et la Banque nationale suisse étaient au cœur de cette bataille.

De nombreux économistes affirment que ce monde est désormais révolu - puisque même le Japon lutte aujourd'hui contre une inflation supérieure aux objectifs - et que l'idée selon laquelle les banques centrales assoupliront automatiquement leur politique pour soutenir les marchés financiers semble quelque peu fantaisiste.

Les marchés n'ont pas réalisé que le "put de la banque centrale" était un produit de luxe, qui n'existait réellement que lorsque l'inflation était sous contrôle, en dessous de l'objectif, et que les risques étaient à la baisse", déclare Steven Englander, responsable de la recherche mondiale sur les devises du G10 chez Standard Chartered à New York.

"Il est juste de dire que toutes ces politiques qui visaient à renforcer le marché des actifs en injectant des liquidités sur le marché ont été retirées.

L'idée que les banques centrales viennent au secours des investisseurs en abaissant les taux d'intérêt en période de crise a pris racine au début du mandat de Greenspan à la tête de la Fed. Les décideurs politiques ont commencé à accorder plus d'importance aux effets de richesse des cours boursiers sur la consommation et, par conséquent, sur la croissance économique.

Un document de travail du Bureau national de la recherche économique datant de mars 2020 a noté : "Le fait statistique est que, depuis le milieu des années 1990, la Fed a eu tendance à abaisser les taux d'environ 1,2 point de pourcentage en moyenne dans l'année qui a suivi une baisse de 10 % du marché boursier."

En outre, les variations des taux d'intérêt sont asymétriques : les hausses de taux de la Fed qui suivent les reprises des marchés boursiers sont généralement atténuées par rapport aux baisses initiales.

STABILITÉ FINANCIÈRE

Lorsque des politiques de taux d'intérêt proches de zéro (ZIRP) sont apparues après 2008, la transmission de l'argent plus facile - et la notion de "put" de la banque centrale - s'est étendue à l'achat d'obligations d'État ou aux taux de change, comme dans le cas de la Suisse.

Pendant des années, la BNS a lutté contre la pression du marché pour faire monter le franc suisse, le plafonnant à 1,20 pour 1 euro en septembre 2011 jusqu'en janvier 2015, date à laquelle elle a simplement reculé, déclenchant une volatilité intense et une réévaluation rapide de 30 %.

Il s'agissait d'une politique explicite et ouverte visant à maintenir la monnaie à un niveau déterminé et à inonder l'économie et les marchés suisses d'océans de liquidités, mais il s'agissait encore essentiellement d'une mise en place de la banque centrale.

Depuis la poussée inflationniste de l'après-COVID-19, qui a atteint des sommets en 40 ans dans de nombreuses économies développées, les décideurs politiques se sont encore éloignés de ces extrêmes, en resserrant leur politique par des hausses de taux sans précédent, en réduisant leurs bilans, ou les deux à la fois.

Avec son passé de déflation, le Japon a toujours été le dernier à bouger. La dette publique est la plus élevée au monde, avec plus de 250 % du PIB, et la BOJ détient environ la moitié de l'ensemble du marché des obligations d'État.

Bien qu'elle ait maintenu le taux directeur de référence à -0,10 % mardi, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la rétrogradation du rendement de 1 % des obligations japonaises à 10 ans, qui est passé d'un plafond absolu à un taux de "référence".

Le plafond a été fixé il y a seulement trois mois, et la rapidité avec laquelle il a été abandonné suggère que la BOJ, sous la direction du gouverneur Kazuo Ueda, est sérieuse. Étant donné que la BOJ prévoit désormais une inflation bien supérieure à son objectif de 2 % pour l'année prochaine, pourrait-elle passer à la vitesse supérieure et peut-être même relever ses taux dans les mois à venir ?

C'est peut-être trop, trop tôt. Soulignant la difficulté de la BOJ à gérer sa sortie en dents de scie plutôt qu'immédiate, la BOJ est à nouveau intervenue sur le marché obligataire mercredi.

Les décideurs politiques sont conscients des dommages que la hausse rapide des coûts d'emprunt pourrait causer à d'innombrables banques, sociétés financières et entreprises japonaises qui se sont gavées d'argent gratuit et facile pendant des décennies - les "entreprises zombies".

Comme le souligne Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex, c'est la stabilité financière qui est en fin de compte - et à juste titre - au cœur de ce que l'on appelle le "put" des banques centrales.

"Il y a une perception ou un mythe qui s'est construit autour de l'option de vente de la banque centrale. Il n'existe pas vraiment, pas en relation avec les prix ou les niveaux du marché. Il est mal compris. Il s'agit d'instabilité financière", explique M. Chandler.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)