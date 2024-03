PARIS, 18 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations lundi en matinée dans un contexte d'attentisme avant les décisions dans la semaine de plusieurs grandes banques centrales, dont celles de la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 grignote 0,03% à 8.161,66 points vers 08h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 grappille 0,05% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,18%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,04%, le FTSEurofirst 300 de 0,08% et le Stoxx 600 de 0,01%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,08% pour le Dow Jones , mais une hausse de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,62% pour le Nasdaq après une séance dans le rouge vendredi liée à un repli des grandes valeurs technologiques. Les indices en Europe étant proches de leurs niveaux record, la prise de risque est limitée alors que des interrogations demeurent sur l'ampleur de la réduction attendue des taux des grandes banques centrales. La Banque du Japon (BoJ), qui entame ce lundi une réunion de deux jours, ouvrira mardi le bal des annonces avec peut-être la fin des taux négatifs dans l'archipel japonais. Les annonces de la BoJ seront suivies de celles des banques des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Norvège et de l'Australie, entre autres. Aux Etats-Unis, Goldman Sachs n'anticipe plus qu'une baisse des taux de 75 points de base cette année contre 100 points auparavant, tandis que JP Morgan a ramené sa prévision en la matière de 125 points à 75 points également. En zone euro, où sera publié à 10h00 GMT le chiffre définitif des prix à la consommation pour le mois de février, les marchés monétaires tablent actuellement sur une baisse du coût du crédit de 85 points de base d'ici la fin de l'année. Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans est stable à 2,447%, tout comme celui de son équivalent américain , qui s'affiche à 4,3063%. En Bourse en Europe, le compartiment des ressources de base (+0,62%) et celui de l'énergie (+0,49%) sont dans le vert alors que la production industrielle et les ventes au détail en Chine sont ressorties supérieures aux attentes sur les deux premiers mois de l'année, suscitant l'espoir d'un redressement de la deuxième économie mondiale. Dans les valeurs individuelles, Accor , qui intègre ce lundi l'indice CAC 40 prend 0,23%, tandis qu'Alstom , qui en sort, bondit de 6,90% à la faveur du relèvement de la recommandation de Deutsche Bank à "acheter". Valneva monte de 2,86% après un accord avec les fonds américains Deerfield Management Company et OrbiMed sur le remboursement d'un prêt. Airbus progresse légèrement (+0,29%) alors que selon Bloomberg, le plus grand transporteur aérien sud-coréen, Korean Air , s'apprête à lui commander une vingtaine d'A350. Haleon , le fabricant du dentifrice Sensodyne, cède 2,18% en réaction à l'annonce de la réduction de la participation de Pfizer à son capital. Logitech , qui a annoncé le départ en mai de son directeur financier Charles Boynton, abandonne 5,25%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)