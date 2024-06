La Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt inchangés vendredi, mais a déclaré qu'elle réduirait ses achats d'obligations à l'avenir afin de permettre aux taux d'intérêt à long terme d'évoluer davantage.

À l'issue de sa réunion de deux jours, la banque centrale a déclaré qu'elle continuerait à acheter des obligations d'État au rythme actuel. Elle a toutefois décidé de présenter un plan spécifique de réduction des achats pour les un à deux ans à venir, lors d'une prochaine réunion de politique monétaire en juillet.

Les rendements des obligations d'État ont baissé à la suite de cette annonce, tandis que le yen a atteint son niveau le plus bas en un mois face au dollar.

CITATIONS :

TAKAYUKI MIYAJIMA, ÉCONOMISTE SENIOR CHEZ SONY FINANCIAL GROUP, TOKYO

"La décision d'aujourd'hui suggère que la BOJ est très prudente quant à la réduction des montants d'achat d'obligations, ce qui signifie que la banque centrale est également prudente quant à l'augmentation des taux. Il est de moins en moins probable que la BOJ relève ses taux en juillet."

CHRISTOPHER WONG, STRATÈGE EN DEVISES, OCBC, SINGAPOUR

"Le yen souffre après que la Banque du Japon a été perçue comme n'étant pas pressée de normaliser ses politiques. Il est probable que l'USD/JPY défie le précédent sommet de 160 et que les risques d'intervention augmentent. Mais l'intervention est au mieux une option pour ralentir le rythme de la dépréciation et non un outil pour inverser la tendance.

"Pour que l'USD/JPY baisse de manière plus significative, il faudrait que le billet vert se montre bienveillant ou que la Banque du Japon signale son intention de normaliser d'urgence. Rien de tout cela ne semble se produire et le chemin de moindre résistance pour l'USD/JPY est à la hausse."

HIROFUMI SUZUKI, CHIEF FX STRATEGIST, SMBC, TOKYO

"Il est surprenant qu'aucune décision n'ait été prise sur la réduction des achats d'obligations cette fois-ci. Lors de la prochaine réunion, la BOJ a déclaré qu'elle déciderait d'un plan spécifique pour les un à deux ans à venir. Par conséquent, on considère que le résultat a été quelque peu dovish. Pour le marché des changes, cela devrait être une cause de la dépréciation du yen".