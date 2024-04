Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les actions asiatiques devraient ouvrir lundi, soutenues par la hausse de la technologie à Wall Street vendredi, tandis que les investisseurs s'efforceront de comprendre le dernier rebondissement de la chute extraordinaire du yen japonais par rapport au dollar et à d'autres monnaies.

Le yen est tombé vendredi à 157,79 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis 34 ans, après que la Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt, comme prévu, mais n'a pas manifesté d'inquiétude significative concernant le taux de change.

Le ministère des finances ayant toujours choisi de ne pas autoriser l'intervention de la Banque du Japon pour l'achat de yens, les opérateurs se sont lancés à corps perdu dans l'aventure. Des niveaux jusqu'ici impensables, comme 160 pour un dollar ou même 170, ne sont plus aussi fantaisistes.

La plupart des observateurs se seraient probablement attendus à ce que Tokyo agisse déjà. Sa dernière intervention remonte à septembre et octobre 2022, lorsque le dollar se situait respectivement autour de 146,00 et 152,00 yens.

Mais il ne l'a pas fait, et il y a de bonnes raisons à cela : les données contrastées sur l'inflation américaine et japonaise, les écarts de rendement béants entre les États-Unis et le Japon, et les avantages d'un yen faible pour les marchés d'actifs, les bénéfices des entreprises, le tourisme et la compétitivité globale du Japon.

D'un autre côté, les spéculateurs se lèchent les babines. Les dernières données du marché à terme américain ont montré vendredi que les fonds spéculatifs sont assis sur leur plus importante position courte en yen depuis 17 ans et la deuxième plus importante jamais enregistrée.

Ces chiffres de la CFTC portent sur la semaine écoulée jusqu'à mardi dernier, et le yen a encore chuté de 2 % depuis lors.

Les autorités japonaises ont exprimé leur inquiétude face à la faiblesse du yen, mais plus ces propos ne sont pas étayés par des actions, plus ils sonnent creux. Les traders auront-ils 160,00 dollars/yens en ligne de mire cette semaine ? On peut le penser.

D'autres pays d'Asie sont de plus en plus gênés par l'évolution des taux de change : l'Indonésie a relevé ses taux pour contrer la faiblesse de la roupie, le Viêt Nam et l'Inde sont intervenus directement sur le marché des changes en achetant leurs devises, et la Corée du Sud a indiqué qu'elle suivrait le mouvement.

En ce qui concerne la semaine à venir, la décision politique de la Réserve fédérale américaine mercredi pourrait inciter les marchés des changes et d'autres marchés à jouer la carte de la prudence pour les prochains jours.

Les actions semblent s'être débarrassées de leurs turbulences après que les actions d'Alphabet et de Tesla, en particulier, se soient redressées après la publication des résultats, ce qui a favorisé une reprise plus générale à Wall Street. Le S&P 500 a récupéré la moitié de ses pertes du début du mois, le Nasdaq et le MSCI Asia ex-Japan encore plus.

Le calendrier économique asiatique de cette semaine comprend les indices PMI chinois, le compte rendu de la réunion de la Banque de Corée, l'inflation en Corée du Sud et en Indonésie, et le PIB de Hong Kong.

Les chiffres publiés samedi par Pékin ont montré que les bénéfices industriels en Chine ont chuté de 3,5 % en mars, ralentissant la hausse cumulée au cours du trimestre à 4,3 % contre 10,2 % au cours des deux premiers mois de l'année.

Toujours en Chine, le PDG de Tesla, Elon Musk, a effectué dimanche une visite inopinée à Pékin, où il a rencontré le premier ministre Li Qiang.

Voici les principaux développements qui pourraient donner plus d'orientation aux marchés lundi :

- Commerce en Thaïlande (mars)

- Chômage à Singapour (Q1)

- Prévisions des entreprises à Singapour (T1)