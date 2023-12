Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Le "rallye du Père Noël" bat son plein sur les marchés boursiers mondiaux, la tendance dovish de la Banque du Japon mardi ayant ajouté de l'huile sur le feu après que la Réserve fédérale a indiqué la semaine dernière que les taux d'intérêt américains pourraient être abaissés au début de l'année prochaine. Même les actions chinoises sont entrées dans la danse, mettant fin à une série de quatre jours de pertes, et c'est vers Pékin que se tourne l'attention des investisseurs en Asie mercredi, alors que la Banque populaire de Chine s'apprête à rendre sa dernière décision de politique générale.

La Banque populaire de Chine (PBOC) risque de gâcher la fête. Selon les 28 économistes interrogés par Reuters, elle devrait laisser inchangés ses taux préférentiels pour les prêts à un et cinq ans, respectivement à 3,45 % et 4,20 %.

Pékin est soumis à une pression croissante pour assouplir de manière significative la politique monétaire ou fiscale - ou les deux - afin de guérir le secteur immobilier malade, de relancer la croissance et de sortir l'économie de la déflation.

Mais cela ne se produira probablement pas avant l'année prochaine, et bien que les investisseurs s'attendent à ce qu'aucune mesure ne soit prise mercredi, ce sera un nouveau rappel de la situation politique difficile de la Chine, de ses difficultés économiques et des vulnérabilités du marché.

Les marchés japonais, en revanche, ont bénéficié d'un coup de fouet après que la Banque du Japon a dissipé les spéculations sur l'imminence de sa décision historique d'abandonner les taux d'intérêt négatifs.

L'indice de référence Nikkei 225 a bondi de 1,4 % et se trouve désormais à moins de 2 % du record de 33 ans atteint en novembre ; le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a chuté de plus de six points de base, l'une de ses plus fortes baisses quotidiennes de l'année ; et le yen a reculé pour la troisième fois face au dollar, cette fois de 0,75 %.

Les pertes du yen par rapport à l'euro ont été particulièrement importantes, tandis que les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, ont été parmi les plus grands gagnants par rapport au dollar américain mardi, tous deux se situant autour de leur plus haut niveau en près de cinq mois. L'orientation relativement dovish de la BOJ a stimulé l'appétit positif pour le risque qui se manifestait déjà sur les marchés mondiaux. Malgré un certain recul des responsables de la Fed, les investisseurs parient toujours sur une réduction des taux de 150 points de base l'année prochaine.

Après que l'indice Dow Jones Industrials s'est aventuré en territoire inconnu la semaine dernière, le Nasdaq, à forte composante technologique, lui a emboîté le pas mardi, atteignant un nouveau sommet tout près de 15 000 points, tandis que le S&P 500 s'est approché à moins de 1 % d'un nouveau record.

L'indice américain "FAANG" des méga valeurs technologiques a progressé mardi pour la neuvième journée consécutive et, fait remarquable, sa valeur a presque doublé cette année. Peut-être que cela donnera à l'indice technologique Hang Seng un coup de pouce bien nécessaire mercredi.

Cependant, alors que l'indice MSCI World a atteint mardi son plus haut niveau depuis avril de l'année dernière, l'indice MSCI Asia a continué à sous-performer.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Décision de la banque centrale chinoise

- Commerce au Japon (novembre)

- Indicateurs avancés de l'Australie (novembre)