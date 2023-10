L'IPC japonais devrait rester au-dessus de l'objectif de la BOJ pendant un an et demi, selon un sondage Reuters

L'inflation de base au Japon est probablement restée au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale pour un 18e mois consécutif en septembre, bien que les prix à la consommation aient probablement augmenté à leur rythme le plus lent depuis plus d'un an, selon un sondage Reuters.