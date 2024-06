L'activité des services au Japon a continué de progresser en mai, selon une enquête du secteur privé, dans un contexte de pressions inflationnistes persistantes qui ont renforcé les attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt cette année.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) des services de la Jibun Bank est passé de 54,3 en avril à 53,8 le mois dernier.

L'indice est resté au-dessus de la barre des 50 qui sépare la contraction de l'expansion depuis septembre 2022 et a été meilleur que la lecture flash de 53,6.

"La forte reprise du secteur des services japonais s'est maintenue en mai, les taux de croissance de l'activité et des nouveaux travaux n'ayant que légèrement diminué", a déclaré Trevor Balchin, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

Bien que le taux de croissance ait ralenti en mai, les nouvelles affaires ont continué à augmenter, alimentées en partie par le tourisme et la faiblesse du yen, selon l'enquête.

Le volume des nouveaux travaux reçus de l'étranger a augmenté au rythme le plus rapide depuis le lancement du nouveau sous-indice des exportations en septembre 2014, grâce à la dépréciation du yen et à la demande des autres économies asiatiques.

Le yen a chuté d'environ 10 % depuis le début de l'année.

Parallèlement, le taux des prix des intrants a légèrement diminué en mai par rapport au mois dernier, où il avait atteint son plus haut niveau en huit mois, mais il est resté bien au-dessus de la moyenne. Les personnes interrogées ont cité la hausse des salaires et l'augmentation des coûts du carburant et des importations, favorisée par la faiblesse du yen, comme cause de la pression inflationniste.

Les prestataires de services ont répercuté l'augmentation des coûts salariaux et matériels sur leurs clients en mai, le rythme des augmentations de prix étant juste inférieur à celui d'avril, qui était le troisième plus élevé de l'histoire.

"Avec des coûts qui continuent d'augmenter fortement mais une demande de services en forte croissance, les entreprises ont été optimistes sur leurs prix", a déclaré M. Balchin de S&P Global Market Intelligence.

La Banque du Japon, qui a mis fin aux taux d'intérêt négatifs par une décision historique en mars, devrait à nouveau relever ses taux cette année. La banque centrale s'est montrée prudente quant à un nouveau resserrement en raison de la fragilité de la reprise économique.

Le PMI composite, qui combine les chiffres de l'activité manufacturière et des services, a augmenté à 52,6 en mai, le niveau le plus élevé depuis août 2023, contre 52,3 en avril. (Rapporté par Satoshi Sugiyama ; édité par Sam Holmes)