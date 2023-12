L'indice Nikkei a atteint son plus haut niveau en un mois mercredi, la prudence concernant la politique de la Banque du Japon (BOJ) s'étant estompée après que la banque centrale n'ait donné aucune indication sur la date à laquelle elle sortirait de sa politique de taux négatifs.

Le Nikkei a augmenté de 1,75 % à 33 799,41 à la mi-journée, atteignant son plus haut niveau depuis le 20 novembre.

"Il n'y a eu aucun signe de la part du gouverneur (Kazuo) Ueda de la BOJ (Banque du Japon) sur le calendrier de la sortie de la politique de taux négatifs de la banque", a déclaré Shuutarou Yasuda, analyste de marché à l'Institut de recherche Tokai Tokyo.

"Il ne nous a même pas donné d'indice sur le fait que la BOJ se rapproche d'un tel changement.

La BOJ a maintenu une politique ultra-libre mardi, dans un mouvement largement attendu, car la banque centrale a choisi d'attendre plus de preuves pour savoir si les salaires et les prix augmenteraient suffisamment pour justifier l'abandon d'une stimulation monétaire massive.

Le marché japonais a également été soutenu par la bonne fin de la nuit à Wall Street et la faiblesse du yen par rapport au dollar, selon les acteurs du marché.

Wall Street a prolongé son rallye mardi alors que le virage politique dovish de la Réserve fédérale de la semaine dernière a continué à se répercuter et que le yen a chuté alors que la BOJ n'a pas non plus modifié ses orientations politiques dovish.

Parmi les valeurs individuelles, l'opérateur de magasins de vêtements de la marque Uniqlo, Fast Retailing, a augmenté de 3,84 % pour donner le plus grand coup de pouce au Nikkei. Le fabricant de tranches de silicium Shin-Etsu Chemical a bondi de 4,5 % et le fabricant de climatiseurs Daikin Industries a augmenté de 3,73 %.

Toppan Holdings a fait un bond de 9,76% pour devenir la plus forte hausse en pourcentage du Nikkei après que Daiwa Securities a relevé sa note pour l'entreprise d'impression à "surperformer".

L'indice Topix, plus large, a augmenté de 1,08 % pour atteindre 2 359,05, Toyota Motor devenant le principal gagnant, avec une hausse de 1,78 %.

Tous les sous-indices industriels, sauf deux, ont augmenté, les fabricants de machines progressant de 2,32 % pour mener les gains. Komatsu et Kubota ont progressé respectivement de 3,18 % et de 1,55 %.