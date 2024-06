L'inflation de base des consommateurs japonais s'est probablement accélérée à 2,6 % en glissement annuel en mai, contre 2,2 % le mois précédent, selon un sondage Reuters réalisé auprès de 18 économistes vendredi, ce qui maintient la banque centrale sur la voie d'un nouveau relèvement des taux d'intérêt dans les mois à venir.

Alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) de base, qui exclut les aliments frais, devrait être stimulé par une augmentation de la taxe sur les énergies renouvelables, certains analystes s'attendent à un léger ralentissement de l'inflation de base plus étroite, qui exclut les aliments frais et l'énergie.

L'inflation de base n'est pas tombée en dessous de l'objectif de 2 % de la Banque du Japon (BOJ) depuis plus de deux ans.

"La répercussion des coûts de la faiblesse du yen et de l'inflation des produits de base étant terminée, et le facteur des énergies renouvelables s'estompant, l'inflation tendancielle devrait ralentir légèrement", a déclaré Atsushi Takeda, économiste en chef à l'Institut de recherche économique Itochu. "Toutefois, nous ne nous attendons pas à ce que l'inflation soit inférieure à l'objectif de 2 % de la BOJ, en raison de l'inflation interne résultant des hausses de salaires et des augmentations des prix des services.

"Ainsi, la BOJ est sur la bonne voie pour normaliser sa politique monétaire, et je m'attends à ce qu'elle augmente les taux d'intérêt en septembre.

La BOJ a décidé vendredi de commencer à réduire ses achats massifs d'obligations et a déclaré qu'elle annoncerait le mois prochain un plan détaillé de réduction de son bilan de près de 5 000 milliards de dollars, franchissant ainsi une nouvelle étape vers le retrait de ses mesures de relance monétaire massives.

Les données de l'IPC seront publiées par le ministère des affaires intérieures et des communications à 8h30 le 21 juin/2330 GMT le 20 juin.

Des données séparées du ministère des Finances (MOF) devraient montrer que les exportations du Japon ont augmenté de 13,0 % en glissement annuel en mai, tandis que les importations ont probablement augmenté de 10,4 %, ce qui laisserait la balance commerciale dans un déficit de 1,31 trillion de yens (8,34 milliards de dollars).

"Alors que l'économie mondiale reste en mode de croissance faible, les exportations ont renforcé la tendance à la hausse par rapport à l'année précédente", a déclaré Takeshi Minami, économiste en chef à l'Institut de recherche Norinchukin. "Toutefois, cela est dû à la hausse des prix à l'exportation provoquée par la faiblesse du yen. En termes de volume, les exportations ont probablement eu du mal à s'accélérer."

Autre signe inquiétant du ralentissement des investissements des entreprises, les commandes de machines de base, indicateur principal mais volatil des dépenses d'investissement pour les six à neuf mois à venir, devraient chuter de 3,1 % en avril par rapport au mois précédent, ce qui constitue la première baisse en trois mois.

Les données du Cabinet Office publiées lundi à 8h50 /2350 GMT dimanche devraient également montrer que les commandes de base ont baissé de 0,1% en glissement annuel en avril.

(1 dollar = 157,1200 yens)