Les prix à la consommation de base au Japon ont augmenté de 2,5 % en mai par rapport à l'année précédente, selon des données publiées vendredi, ce qui représente une accélération par rapport au mois précédent et maintient la banque centrale sur la voie d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt dans les mois à venir.

L'augmentation de l'indice de base des prix à la consommation (IPC), qui exclut les aliments frais volatils, s'est comparée à la prévision médiane du marché d'un gain de 2,6 % et a fait suite à une augmentation de 2,2 % en avril.

Toutefois, l'indice qui exclut les aliments frais et le carburant, étroitement surveillé par la Banque du Japon comme meilleur indicateur de l'inflation induite par la demande intérieure, a augmenté de 2,1 % en mai par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à l'augmentation de 2,4 % enregistrée en avril.

La Banque du Japon a mis fin aux taux négatifs et au contrôle des rendements obligataires en mars, dans le cadre d'une réorientation historique d'un programme de relance radical qui durait depuis dix ans.

L'inflation ayant dépassé son objectif de 2 % depuis deux ans, elle a également laissé entendre qu'elle relèverait les taux d'intérêt à court terme à des niveaux qui ne refroidissent ni ne surchauffent l'économie, ce qui, selon les analystes, se situerait entre 1 et 2 %.

De nombreux économistes s'attendent à ce que la BOJ relève ses taux d'intérêt à 0,25 % cette année, mais ils sont divisés sur la question de savoir si ce relèvement aura lieu en juillet ou plus tard dans l'année.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale relèverait ses taux si elle était de plus en plus convaincue que l'inflation atteindrait durablement les 2 % grâce à une demande intérieure robuste et à des salaires plus élevés.

Les signes récents de faiblesse de la consommation restent préoccupants. L'économie japonaise s'est contractée au premier trimestre, en partie à cause d'une baisse de 0,7 % de la consommation, l'augmentation du coût de la vie décourageant les ménages d'augmenter leurs dépenses. (Reportage de Leika Kihara, édition de Shri Navaratnam)