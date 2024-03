L'inflation au Japon devrait s'être accélérée en février alors que les effets des subventions gouvernementales sur les carburants s'estompent, selon un sondage Reuters vendredi, ce qui renforce les attentes de la Banque du Japon de mettre fin aux taux d'intérêt négatifs prochainement.

L'indice de base des prix à la consommation (IPC), qui exclut les produits frais mais inclut les produits énergétiques, devrait augmenter de 2,8% en février par rapport à l'année précédente, soit le rythme le plus rapide depuis octobre, selon la prévision médiane de 15 économistes. Cette hausse fait suite à un gain de 2,0 % en janvier.

"Alors que l'augmentation des prix des denrées alimentaires ralentit, l'ampleur de la baisse des prix de l'énergie en glissement annuel se réduira par rapport au mois précédent... car les mesures prises par le gouvernement pour freiner la hausse des prix ont partiellement disparu", a déclaré Shunpei Fujita, économiste chez Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

Dans le même temps, les économistes prévoient un ralentissement de l'indice des prix qui élimine les effets des coûts de l'énergie, considéré comme un indicateur des tendances générales des prix.

Cela pourrait renforcer l'attention portée par la BOJ à la question de savoir si les travailleurs japonais obtiendront des augmentations de salaire suffisamment importantes lors des négociations salariales du printemps pour stimuler la consommation.

Le plus grand groupe syndical du Japon devrait annoncer les résultats des négociations salariales annuelles vendredi après-midi, avec des attentes pour une augmentation de plus de 4 %, ce qui serait la plus forte augmentation depuis le début des années 1990 et renforcerait les arguments en faveur d'un changement de cap de la banque centrale par rapport à des années de politique monétaire ultra-libre.

L'inflation dépassant l'objectif de 2 % de la BOJ depuis plus d'un an et les perspectives d'augmentation durable des salaires s'améliorant, de nombreux acteurs du marché s'attendent à ce que la banque centrale mette fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs ce mois-ci ou en avril.

Les analystes interrogés ont également estimé que les exportations japonaises en février ont probablement augmenté pour le troisième mois consécutif, augmentant de 5,3 % par rapport au même mois de l'année précédente, mais à un rythme plus lent que celui de janvier (11,9 %).

Les importations de février devraient augmenter de 2,2 % par rapport à l'année précédente, après une baisse de 9,6 % le mois précédent, entraînant un déficit commercial de 810,2 milliards de yens (5,46 milliards de dollars), selon le sondage.

Le gouvernement publiera les données de l'IPC à 8h30 le 22 mars (2330 GMT, 21 mars). Les données commerciales seront disponibles à 8h50 le 21 mars (2350 GMT, 20 mars).

(1 $ = 148,3900 yens)