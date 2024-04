Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La dépréciation des devises asiatiques par rapport au dollar américain, et les mesures que les autorités monétaires pourraient prendre pour empêcher une plus grande faiblesse, dominent le paysage du marché à travers l'Asie ce jeudi, alors que la Banque du Japon entame sa réunion de politique générale de deux jours.

Les données économiques régionales les plus importantes comprennent le PIB du premier trimestre de la Corée du Sud, l'inflation des prix à la consommation en Malaisie pour le mois de mars, et les derniers chiffres commerciaux du Vietnam et de Hong Kong.

Les résultats du géant américain de la technologie Meta, publiés mercredi après la cloche, pourraient peser sur les marchés asiatiques - les actions ont plongé de 10 % dans les échanges après les heures de bureau.

Le sentiment est fragile : certains marchés boursiers ont récupéré environ la moitié de leurs pertes récentes, mais la chute de Meta jette un voile sur cette situation, tandis que les rendements obligataires américains ont grimpé à la suite d'une faible vente aux enchères d'obligations à cinq ans.

Le malaise autour des devises s'accentue après que le dollar a franchi mercredi la barre des 155,00 yens, sans que les autorités japonaises n'aient donné de signe de ralentissement ou d'inversion de la chute du yen. Tokyo va-t-il agir ?

Un cadre du parti au pouvoir, le LDP, a déclaré à Reuters que le parti n'était pas encore en train de discuter activement des niveaux de yens qui justifieraient une intervention sur le marché, mais qu'un glissement continu vers 160 ou 170 pour un dollar pourrait déclencher une action.

Il est difficile d'imaginer que le ministère des finances laisse le dollar atteindre 160 et encore moins 170 yens avant d'intervenir. D'ailleurs, peu de gens auraient imaginé qu'il n'y aurait pas d'intervention à 155 yens non plus.

Le ministère des Finances demandera-t-il à la BOJ d'intervenir sur le marché des changes et d'acheter des yens juste au moment où la banque centrale entame sa réunion de politique générale de deux jours ?

Dans le contexte actuel, qui a donné lieu ce mois-ci à une rare déclaration commune des trois pays sur les taux de change, à savoir les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, rien n'est à exclure.

Au chapitre des surprises, la hausse des taux de l'Indonésie pour contrer la faiblesse de la roupie aurait pris au dépourvu de nombreux acteurs du marché. Le rebond de 0,4 % de la monnaie qui s'en est suivi a été modeste, mais il a été le plus important en sept semaines et a suffi à l'éloigner de son plus bas niveau en quatre ans enregistré la semaine dernière.

La réticence de Tokyo à ancrer le yen, qui donne un énorme coup de pouce concurrentiel au Japon, ne manquera pas de faire grincer des dents dans toute l'Asie : le yen est à son plus bas niveau depuis 31 ans par rapport au yuan chinois et proche de ses plus bas niveaux depuis plusieurs années par rapport aux monnaies de la Corée du Sud, de la Thaïlande, du Viêt Nam et d'autres pays encore.

La banque centrale indienne est intervenue régulièrement ces derniers temps pour soutenir la roupie et les responsables de la Banque de Thaïlande ont déclaré mercredi que la BOT était intervenue pour atténuer les mouvements excessifs du baht.

Les relations sino-américaines ont connu un nouveau rebondissement après que le Sénat américain a voté en faveur d'une législation qui interdirait TikTok aux États-Unis si son propriétaire chinois ByteDance ne se défait pas de la populaire application de vidéos courtes au cours des neuf mois à un an à venir.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Début de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon

- PIB de la Corée du Sud (T1)

- Malaisie inflation (mars)