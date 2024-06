La Banque du Japon a débattu en juin de la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt à court terme, l'un des décideurs politiques appelant à une augmentation sans délai pour faire face aux risques de dépassement des attentes en matière d'inflation, selon un résumé de la réunion publié lundi.

La discussion met en évidence la prise de conscience croissante du conseil d'administration concernant l'augmentation de la pression inflationniste dans la troisième économie mondiale, ce qui pourrait inciter la BOJ à débattre d'une augmentation des taux d'intérêt dès sa prochaine réunion de politique générale les 30 et 31 juillet.

Les récentes baisses du yen ont renforcé la possibilité d'une révision à la hausse des prévisions d'inflation de la BOJ, ce qui signifie que le niveau approprié de son taux directeur pourrait être relevé, a déclaré un membre lors de la réunion de politique générale des 13 et 14 juin.

"La BOJ doit continuer à surveiller de près les données avant la prochaine réunion de politique monétaire en juillet, car les risques de hausse des prix sont devenus "plus perceptibles", a déclaré un autre avis. "Si elle le juge approprié, la BOJ devrait relever son taux directeur sans trop tarder.

La banque centrale doit déterminer si de nouvelles hausses de taux sont nécessaires, car l'inflation pourrait dépasser ses prévisions si les entreprises renouvellent leurs efforts pour répercuter les récentes hausses de coûts, selon un troisième avis.

Certains membres du conseil d'administration, composé de neuf personnes, se sont toutefois montrés plus prudents quant à une hausse imminente des taux, estimant qu'il est nécessaire de vérifier si la hausse des salaires permettra de sortir la consommation du marasme, comme le montre le résumé.

Lors de la réunion de juin, la BOJ a maintenu les taux à court terme dans une fourchette de 0 à 0,1 %, mais a décidé d'annoncer le mois prochain un plan détaillé de réduction de son bilan de 5 000 milliards de dollars, signe qu'elle s'achemine progressivement vers une normalisation de sa politique monétaire.

L'inflation ayant dépassé son objectif de 2 % depuis deux ans, la BOJ a également laissé entendre qu'elle relèverait les taux à court terme à des niveaux qui ne refroidissent ni ne surchauffent l'économie, ce qui, selon les analystes, se situerait entre 1 et 2 %.

De nombreux acteurs du marché s'attendent à ce que la BOJ relève à nouveau ses taux dans le courant de l'année, bien qu'ils soient divisés sur la question de savoir si ce relèvement pourrait intervenir dès le mois de juillet ou plus tard dans l'année.

L'inflation de base au Japon a atteint 2,5 % en mai, en accélération par rapport aux 2,2 % du mois précédent, en grande partie à cause de l'augmentation des taxes sur l'énergie.

La faiblesse du yen complique la politique de la BOJ. Bien qu'il contribue à maintenir l'inflation au-dessus de son objectif de 2 %, la hausse des prix des biens importés a nui à la consommation en augmentant le coût de la vie pour les ménages.

Le dollar a brièvement atteint 159,62 yens vendredi, non loin du creux de 34 ans de 160,245 atteint le 29 avril, qui a incité le Japon à intervenir sur le marché. Il s'est maintenu à 159,87 yens lundi en Asie.

"La politique monétaire est menée sur la base de l'évaluation par la BOJ de l'inflation tendancielle et de l'évolution des salaires, et non sur l'évolution à court terme du marché des changes", a indiqué un avis, balayant l'opinion de certains acteurs du marché selon laquelle la banque pourrait relever ses taux prochainement afin de ralentir la chute du yen.