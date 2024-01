Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La décision de politique monétaire de la Banque du Japon - et surtout la conférence de presse du gouverneur Kazuo Ueda - est au centre des préoccupations des marchés asiatiques ce mardi, alors que l'effondrement des marchés chinois et hongkongais continue d'inquiéter les investisseurs.

Alors que le sentiment à l'égard de l'économie et des marchés chinois se détériore clairement, les retombées sur le reste de l'Asie pourraient être contenues dans une certaine mesure par l'humeur plus optimiste qui règne au niveau mondial.

Lundi, l'indice S&P 500 a atteint un nouveau record pour la deuxième journée consécutive, tandis que l'indice Nikkei 225 du Japon a enregistré un nouveau sommet en 34 ans. Cela a permis de limiter la baisse en Asie lundi, et l'indice MSCI Asia ex-Japan a glissé de 0,6 %.

La BOJ ne devrait pas modifier sa politique, de sorte que la déclaration et les orientations d'Ueda seront examinées de près pour savoir quand et comment le processus de "normalisation" et l'abandon éventuel des taux d'intérêt négatifs se dérouleront cette année.

Ou si.

Les récentes données sur l'inflation ont été faibles, ce qui a détourné la pression de la BOJ pour qu'elle agisse. L'inflation semblant se rapprocher de l'objectif de 2 % de la BOJ, les opérateurs ajustent leurs prévisions de taux et les actifs japonais réagissent en conséquence.

Les actions ont augmenté de près de 10 % ce mois-ci, le yen se rapproche à nouveau de la zone des 150,00 dollars et les rendements obligataires sont nettement inférieurs à ce qu'ils étaient il y a quelques mois, bien qu'ils aient été entraînés à la hausse ces derniers jours par l'augmentation des rendements mondiaux.

Les perspectives des investisseurs à l'égard du Japon et de la Chine sont très différentes. Les deux pays sont peut-être surchauffés à l'heure actuelle, mais la dynamique du marché dans les deux pays est forte et ne montre que peu de signes d'inversion.

Les actions de la Chine et de Hong Kong ont de nouveau chuté lundi. L'indice chinois CSI300 a dérapé de 1,6 % pour atteindre son niveau de clôture le plus bas en cinq ans, l'indice composite de Shanghai a chuté de 2,7 % - sa plus forte baisse depuis avril 2022 - et à Hong Kong, l'indice Hang Seng a chuté de 2,3 % pour atteindre son niveau le plus bas en 14 mois.

Comme prévu, la banque centrale chinoise n'a pas modifié ses taux d'intérêt lundi. Mais de nombreux traders et investisseurs se demanderont combien de temps encore les décideurs politiques pourront rester les bras croisés. Plus ils resteront inactifs, plus la chute des marchés boursiers risque de se prolonger.

Pékin a déclaré qu'il prendrait des mesures plus énergiques et plus efficaces pour soutenir la confiance des marchés, a rapporté lundi le média d'État CCTV, citant une réunion du cabinet présidée par le premier ministre Li Qiang.

Lundi également, les principales banques publiques chinoises ont pris des mesures pour soutenir le yuan, en resserrant les liquidités sur le marché des changes offshore tout en vendant activement des dollars américains sur le marché domestique, alors que les actions chutaient, ont déclaré des sources à Reuters.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Décision de politique monétaire du Japon

- IPP de la Corée du Sud (décembre)

- Confiance des entreprises australiennes (décembre)