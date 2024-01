La Banque du Japon devrait maintenir ses paramètres monétaires ultra-légers mardi, alors que les décideurs politiques évaluent les progrès réalisés par l'économie en vue de remplir les conditions pour l'abandon progressif de la politique accommodante qui dure depuis une dizaine d'années.

Alors que la BOJ a pour objectif de mettre fin aux taux d'intérêt négatifs, de nombreux membres de la banque préfèrent probablement passer plus de temps à déterminer si les augmentations de salaires seront suffisamment larges pour maintenir l'inflation durablement à son objectif de 2 %, ont déclaré des sources à Reuters.

Aucun des économistes interrogés par Reuters ne s'attend à ce que la banque centrale mette fin à sa politique de taux négatifs à l'issue de sa réunion de deux jours mardi, mais beaucoup pensent que cela se produira dès le mois d'avril.

Les traders se concentrent sur les indices fournis par le gouverneur Kazuo Ueda sur la date à laquelle la BOJ sortira les taux à court terme du territoire négatif, ce qui est considéré comme la prochaine mesure qu'Ueda prendra pour démanteler le programme de relance radical de son prédécesseur.

"La probabilité que le Japon connaisse un cycle salaire-inflation positif s'accroît", a déclaré Seisaku Kameda, ancien économiste en chef de la BOJ. "La question est de savoir si ce cycle sera durable, ce que la BOJ voudra probablement examiner de près", a déclaré M. Kameda, ajoutant qu'il s'attend à ce que les taux négatifs prennent fin en mars ou en avril.

Les marchés s'attendent généralement à ce que la BOJ maintienne mardi son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1 % et que le rendement des obligations à 10 ans se situe autour de 0 %. Ueda tiendra une conférence de presse après la décision, qui commence habituellement vers 0630 GMT.

Dans un rapport trimestriel sur les perspectives qui sera publié après la réunion, la BOJ devrait maintenir ses prévisions selon lesquelles un indice mesurant l'inflation tendancielle restera proche de son objectif de 2 % dans les années à venir.

La réunion de la BOJ précède celle de la Banque centrale européenne jeudi et celle de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, qui ont toutes deux resserré leur politique monétaire de manière agressive l'année dernière et envisagent maintenant de réduire leurs taux d'intérêt.

Au Japon, l'inflation dépasse l'objectif de la BOJ depuis plus d'un an. Mais M. Ueda a insisté sur la nécessité de ne pas relever les taux jusqu'à ce qu'il y ait davantage de preuves que l'inflation restera durablement autour de 2 %, accompagnée d'une croissance solide des salaires.

Les enquêtes et les commentaires des groupes de pression des entreprises ont montré qu'il y a de plus en plus de chances que les augmentations salariales du printemps au Japon soient supérieures aux 3,58 % de l'année dernière, un niveau inégalé depuis 30 ans, pour les grandes entreprises - une condition préalable essentielle fixée par la BOJ pour sortir d'une politique monétaire ultra-libre.

En revanche, les chances de satisfaire à une autre condition préalable, à savoir une augmentation régulière des prix des services, restent incertaines.

Si les prix des services ont augmenté, les hausses sont concentrées sur les secteurs bénéficiant d'un rebond du tourisme récepteur ou dans lesquels les pénuries de main-d'œuvre sont aiguës.

La stagnation des salaires au Japon depuis une dizaine d'années fait qu'il est difficile pour les entreprises de répercuter les coûts de la main-d'œuvre sur les prix. Un rapport de la BOJ a montré que certaines petites entreprises dans les zones régionales restent réticentes à augmenter les salaires, ce qui incite les décideurs politiques à rester prudents et à ne pas mettre fin aux taux négatifs trop tôt.

Les récentes données peu encourageantes ont aggravé la fragilité de la reprise économique japonaise et renforcé l'incertitude quant au calendrier de la sortie de crise. L'activité du secteur des services a reculé de 0,7 % en novembre par rapport au mois précédent, selon des données publiées lundi, soulignant la faiblesse de la consommation.

La production industrielle devrait être affectée par l'affaiblissement de la demande en Chine et par l'arrêt de la production de l'unité de production de petites voitures de Toyota Motor, qui fait l'objet d'une enquête pour mauvaise conduite dans le cadre de tests de sécurité.

Toru Suehiro, économiste en chef chez Daiwa Securities, estime qu'il est de plus en plus probable que le Japon ait subi deux trimestres consécutifs de contraction en octobre-décembre en raison de la faiblesse de la production et de la consommation.

"Il est difficile d'être optimiste sur l'économie japonaise, ce qui signifie que la BOJ doit probablement attendre les données du produit intérieur brut (PIB) d'octobre-décembre prévues en février, a déclaré Yoshimasa Maruyama, économiste en chef du marché chez SMBC Nikko Securities.