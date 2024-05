Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré mercredi que la banque centrale examinera l'impact des mouvements du yen sur l'inflation dans le cadre de sa politique monétaire, étant donné que l'effet pourrait être plus important que par le passé.

"Les mouvements des taux de change pourraient avoir un impact important sur l'économie et les prix, et il est donc possible que nous devions réagir par une politique monétaire", a déclaré M. Ueda au Parlement.