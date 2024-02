Selon plus de 80 % des économistes interrogés par Reuters, la Banque du Japon mettra fin en avril à sa politique de taux d'intérêt négatifs en vigueur depuis huit ans, marquant ainsi un changement majeur, attendu depuis longtemps, de la part d'une banque centrale qui fait figure d'exception à l'échelle mondiale.

Presque la même proportion d'économistes, 76 %, s'attendent également à ce que la BOJ abandonne le contrôle de la courbe des taux lors de cette réunion, et la quasi-totalité d'entre eux affirment que les conditions monétaires extrêmement souples prendront fin à ce moment-là, quelques mois seulement avant que de nombreuses grandes banques centrales ne commencent à réduire leurs taux d'intérêt.

La BOJ est en bonne voie pour mettre fin aux taux d'intérêt négatifs dans les mois à venir, malgré le fait que l'économie japonaise soit entrée en récession, ont déclaré des sources à Reuters.

Dans le sondage Reuters du 15 au 20 février, 25 des 30 économistes, soit 83%, ont déclaré que la banque centrale abandonnera en avril son taux de dépôt à court terme de moins 0,1%, qui est en place depuis janvier 2016.

"(La BOJ) peut prendre une décision lors de la réunion d'avril sur la base des résultats préliminaires des négociations salariales annuelles entre les travailleurs et les employeurs pour les grandes entreprises et les audiences des directeurs de succursales de la BOJ sur les tendances salariales dans les petites et moyennes entreprises", a déclaré Yoshimasa Maruyama, économiste en chef du marché chez SMBC Nikko Securities.

Deux entités, Daiwa Securities et T&D Asset Management, ont choisi le mois de mars. Une autre a choisi le mois de juin et deux autres ont choisi 2025 ou plus tard.

"Plus la BOJ attend, plus elle risque de manquer le bon moment car l'incertitude des facteurs étrangers augmente", a déclaré Mari Iwashita, économiste en chef de Daiwa Securities, faisant référence à un changement de politique imminent de la part des pairs de la BOJ.

Presque tous les économistes, 91 % d'entre eux fournissant des prévisions de taux pour la fin du trimestre, s'attendent à ce que la politique de taux négatifs soit abandonnée d'ici la fin de l'année, contre 82 % lors du sondage de janvier.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a toutefois souligné à plusieurs reprises que les conditions monétaires du Japon resteraient probablement accommodantes même après l'abandon des taux négatifs par la banque centrale.

LA CCJ SUR SA DERNIÈRE JAMBE, LES YEUX RIVÉS SUR LES NÉGOCIATIONS SALARIALES

Le sondage a également montré que 25 des 29 économistes - soit 86 % - s'attendent à ce que la BOJ mette fin au YCC, dépassant de loin les quatre économistes qui ont dit qu'il serait modifié. Cela correspond à peu près au sondage de janvier.

Sur ces 25 économistes, 19 s'attendaient à ce que la banque centrale démantèle le YCC en avril. À l'exception d'un seul, les 19 répondants ont déclaré que la fin des taux négatifs interviendrait simultanément.

Presque tous les économistes, soit 97 % des personnes interrogées, ont prédit que la croissance moyenne des salaires et les augmentations des salaires de base au cours de la prochaine année fiscale commençant en avril dépasseraient les 3,58 % de cette année dans les grandes entreprises japonaises, contre 90 % lors du sondage de janvier.

Pour les entreprises japonaises, y compris les petites et moyennes entreprises, la hausse des sondages est plus marquée, 90 % des économistes prévoyant une augmentation plus importante, contre 77 % en janvier et 65 % en novembre.

Selon les économistes, la fourchette des augmentations salariales se situera entre 3,6 % et 4,36 % à la mi-mars pour les grandes entreprises et entre 1,5 % et environ 4,0 % pour l'ensemble des entreprises.

