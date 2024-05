La Banque du Japon pourrait prendre des mesures de politique monétaire si les chutes du yen affectent les prix de manière significative, a déclaré le gouverneur Kazuo Ueda mercredi, offrant l'indice le plus fort à ce jour que les baisses incessantes de la monnaie pourraient déclencher une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a également fait part de ses "vives inquiétudes" concernant l'impact négatif de la faiblesse du yen, tel que l'augmentation des coûts d'importation, et a réitéré la volonté de Tokyo d'intervenir sur le marché pour soutenir la monnaie qui s'affaisse.

Ces remarques, qui font suite à une réunion entre M. Ueda et le premier ministre Fumio Kishida mardi, soulignent la détermination du gouvernement et de la banque centrale à coopérer pour contenir les chutes préjudiciables du yen.

"Nous devons être conscients du risque que l'impact de la volatilité de la monnaie sur l'inflation devienne plus important que par le passé, car les entreprises sont déjà plus enclines à augmenter les prix et les salaires, a déclaré M. Ueda au parlement mercredi.

"Les mouvements des taux de change pourraient avoir un impact important sur l'économie et les prix, et il est donc possible que nous devions réagir par une politique monétaire", a-t-il déclaré.

Ces remarques sont comparables à celles que M. Ueda a faites après la réunion de politique générale de la BOJ le 26 avril, lorsqu'il a déclaré que les récentes baisses du yen n'avaient pas d'impact immédiat sur l'inflation tendancielle.

Les commentaires d'Ueda après la réunion ont été cités par certains traders comme ayant accéléré les baisses du yen en augmentant les attentes du marché que la BOJ ne relèvera pas les taux d'intérêt des niveaux actuels autour de zéro pendant un certain temps.

"La BOJ ne veut pas donner l'impression qu'elle pourrait être obligée de relever ses taux pour faire face à la faiblesse du yen. Mais elle doit également montrer qu'elle tient compte de l'impact économique de la chute du yen", a déclaré Izuru Kato, économiste en chef chez Totan Research.

"Le gouverneur a probablement essayé de trouver cet équilibre en changeant quelque peu le ton de ses remarques.

Après que le yen a atteint son niveau le plus bas depuis 34 ans, à savoir 160,245 pour un dollar, le 29 avril, les autorités japonaises sont soupçonnées d'avoir dépensé plus de 9 000 milliards de yens (58,4 milliards de dollars) pour intervenir sur le marché la semaine dernière afin de soutenir la monnaie.

Le dollar s'est établi à 155,20 yens mercredi, en hausse par rapport à son plus haut niveau d'environ un mois de 151,86 le 3 mai.

Ueda a répété que la banque centrale "ajustera le degré d'accommodation monétaire" - code pour des hausses de taux, selon les observateurs de la BOJ - si l'inflation tendancielle s'accélère vers son objectif de 2% comme elle l'a projeté le mois dernier.

Il a également déclaré que la BOJ n'attendrait pas nécessairement que l'inflation atteigne son objectif dans un an et demi ou deux ans pour relever ses taux.

"Si l'inflation tendancielle semble s'accélérer comme nous le prévoyons, nous ajusterons le degré d'accommodement monétaire en conséquence", a déclaré Ueda, signalant la possibilité d'une augmentation des taux à court terme et en plusieurs étapes dans les années à venir.

De nombreux acteurs du marché s'attendent à ce que la BOJ relève à nouveau ses taux d'intérêt dans le courant de l'année, après avoir mis fin aux taux d'intérêt négatifs et à d'autres vestiges de sa politique de relance radicale en mars.

S'exprimant devant la même commission parlementaire, le ministre des finances, M. Suzuki, a déclaré que les autorités étaient prêtes à prendre "tous les moyens disponibles" pour faire face aux chutes excessives du yen qui nuisent aux ménages et aux entreprises en gonflant les coûts d'importation.

M. Suzuki a également déclaré que les autorités ne tenaient pas compte des niveaux spécifiques du yen pour décider d'une éventuelle action. Il a refusé de commenter ce qu'il considère comme des mouvements excessivement volatils.