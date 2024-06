La Banque du Japon envisagera de réduire progressivement ses avoirs en obligations d'État japonaises lors d'une réunion de politique générale de deux jours qui débutera jeudi, a rapporté le journal Nikkei jeudi.

Cette décision marque l'étape de la banque centrale vers la normalisation non seulement des taux d'intérêt, mais aussi de l'aspect quantitatif, a indiqué le journal sans citer de sources.

Reuters a rapporté mercredi que la BOJ devrait maintenir ses taux d'intérêt cette semaine et envisager de donner des indications plus claires sur la manière dont elle prévoit de réduire son énorme bilan, dans le cadre d'un retrait lent mais régulier de ses mesures de relance monétaire massives. (Reportage de Mariko Katsumura ; édition de Jonathan Oatis et Richard Chang)