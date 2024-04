La Banque du Japon relèvera à nouveau ses taux d'intérêt en 2024, selon les deux tiers des économistes interrogés par Reuters, mais il n'y a pas de consensus clair sur la date exacte de ce relèvement.

Le mois dernier, la banque centrale a mis fin aux taux négatifs dans le cadre d'une réorientation historique de sa politique monétaire ultra-légère, en relevant les taux pour la première fois en 17 ans dans une fourchette de 0,0-0,1 %.

L'opinion dominante parmi les traders selon laquelle la BOJ s'abstiendra de procéder à des hausses agressives à court terme afin de soutenir une reprise économique fragile, ce qui a contribué à la chute du yen par rapport au dollar américain, a été confirmée par les résultats du sondage.

Aucun des économistes interrogés du 10 au 17 avril n'a prédit que la prochaine hausse des taux interviendrait avant la fin du mois de juin, mais un peu plus d'un tiers d'entre eux, soit 21 sur 61, prévoient que les coûts d'emprunt augmenteront de 0,20 % ou de 0,25 % au cours du trimestre juillet-septembre.

Chiyuki Takamatsu, économiste en chef chez Fukoku Mutual Life Insurance, a déclaré que la BOJ serait encline à relever les taux en juillet, car les attentes des consommateurs en matière de prix augmentent.

"Avec une augmentation prévisible des salaires de plus de 5 % dans les grandes entreprises, la BOJ sera plus confiante quant à la réalisation de son objectif de prix", a déclaré M. Takamatsu.

La BOJ vise un taux d'inflation de 2 %, mais l'inflation de base, qui exclut les produits alimentaires frais, a atteint 2,6 % en mars et devrait rester supérieure à l'objectif pendant au moins un an, ce qui laisse à la banque centrale une marge de manœuvre pour augmenter les taux.

Un peu moins d'un tiers des économistes, soit 17 sur 55, prévoient que la BOJ relèvera ses taux à 0,20 % ou 0,25 % au cours du trimestre octobre-décembre, selon l'enquête.

Cinq des économistes qui prévoyaient un taux de 0,25 % au troisième trimestre - ING Financial Markets, JP Morgan, Meiji Yasuda Research Institute, Fukoku Mutual Life Insurance et T&D Asset Management - prévoyaient également que le taux directeur serait porté à 0,50 % au cours des trois mois précédant le mois de décembre.

Selon les prévisions médianes, la limite supérieure de la fourchette cible pour le taux d'appel au jour le jour, qui est actuellement de 0,10 %, serait fixée à 0,25 % au quatrième trimestre et resterait inchangée jusqu'à la fin de 2025, date à laquelle elle serait portée à 0,50 %.

Sur un échantillon plus restreint de 36 économistes ayant fourni une prévision spécifique pour le mois de la prochaine hausse des taux de la BOJ, le mois d'octobre a été le premier choix avec 36 %, suivi par "2025 ou plus tard" avec 31 %, et 19 % pour juillet.

"La BOJ devrait être en mesure de confirmer une nouvelle augmentation des salaires et leur transfert vers les prix des services au cours de l'été et de l'automne, augmentant ainsi la probabilité d'une augmentation stable des prix de 2 %", a déclaré Moe Nakahama, économiste à l'Institut de recherche économique Itochu.

Le recul des attentes d'une réduction des taux d'intérêt américains à court terme a poussé le yen à son plus bas niveau depuis 34 ans - plus de 154 pour un dollar mardi -, ce qui maintient les marchés en alerte quant à une éventuelle intervention du Japon pour soutenir la monnaie.

Presque tous les économistes, soit 91%, estiment que les autorités japonaises interviendront à un niveau ou à un autre pour empêcher le yen de s'affaiblir davantage.

À la question de savoir à quel niveau, 76 % des économistes, soit 16 sur 21, ont déclaré qu'ils s'attendaient à une intervention si le yen tombait à 155 par rapport au dollar. Deux ont choisi 156, deux ont choisi 158, et un a dit 157.

