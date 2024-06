Tokyo (awp/afp) - La Banque du Japon (BoJ) a annoncé vendredi qu'elle allait réduire ses achats massifs d'obligations publiques japonaises, une nouvelle étape de la normalisation très progressive de sa politique monétaire et un moyen implicite de renforcer potentiellement le yen à terme.

Elle a maintenu en même temps son taux directeur entre 0% et 0,1%, soit son niveau depuis mars, quand elle avait abandonné sa politique de taux négatifs.

La BoJ n'a pas fourni immédiatement de nouveau montant pour ses achats obligataires, comptant fournir un "plan détaillé" sur "un an ou deux" après sa prochaine réunion fin juillet et des consultations avec les acteurs du marché, selon un communiqué.

Sa temporisation soulageait la Bourse de Tokyo, qui grimpait après ces annonces, tandis que le yen fléchissait par rapport au dollar et à l'euro. La décision de la BoJ de réduire ses achats obligataires était attendue depuis quelques semaines.

Malgré l'amorçage en mars de sa normalisation monétaire, la BoJ avait maintenu jusqu'à présent ses achats d'obligations publiques japonaises (JGB) au même rythme qu'auparavant, soit environ 6.000 milliards de yens (plus de 35 milliards d'euros) par mois.

La banque centrale a justifié vendredi la réduction de ce programme "pour garantir que les taux d'intérêt de long terme se forment plus librement sur les marchés financiers".

Héritage de la politique monétaire ultra-accommodante qu'elle a menée depuis 2013, le poids de la BoJ sur le marché obligataire japonais est énorme: elle détient plus de 50% des JGB en circulation, ce qui biaise le marché et complique la bonne transmission de sa politique monétaire.

L'autre raison d'agir de la BoJ est probablement d'ordre politique, sous l'effet de la "pression" du gouvernement japonais pour enrayer la chute du yen, pense Shunsuke Kobayashi, chef économiste chez Mizuho Securities interrogé en amont par l'AFP.

Liée au grand écart persistant entre les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) et ceux de la BoJ, la dégringolade du yen est redevenue problématique ces derniers mois.

Sa chute s'était accentuée après un statu quo monétaire de la BoJ fin avril, ce qui avait forcé le gouvernement japonais à intervenir à hauteur de 62 milliards de dollars sur le marché des changes pour défendre la monnaie nationale, comme à l'automne 2022.

Le yen ultra-bas présente certains avantages pour l'économie japonaise, notamment à l'export, mais en renchérissant les importations nippones, il gonfle aussi l'inflation et plombe le pouvoir d'achat des ménages.

Or, la BoJ cherche à générer une inflation stable de 2% tirée par la demande, grâce à des hausses de salaires et une consommation intérieure plus dynamique.

