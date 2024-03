Le dollar est resté en tête lundi et a maintenu le yen près d'un plus bas de plusieurs décennies, bien que la menace d'une intervention des autorités japonaises ait empêché le billet vert d'aller plus loin vers le nord.

Le yen s'est établi à 151,25 pour un dollar, après avoir atteint un creux de quatre mois de 151,86 la semaine dernière, ce qui l'a laissé à proximité d'un plus bas de 32 ans de 152 pour un dollar atteint en 2022.

Le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires a déclaré lundi que la faiblesse actuelle du yen ne reflétait pas les fondamentaux, ajoutant à la rhétorique des responsables gouvernementaux qui ont multiplié les avertissements ces derniers jours concernant le déclin de la monnaie.

Ces mouvements font suite à la hausse historique des taux d'intérêt de la Banque du Japon (BOJ) lors de sa réunion de mars, la décision ayant été bien annoncée. Les opérateurs ont également estimé que les taux japonais resteraient bas pendant un certain temps encore et qu'ils maintiendraient ainsi les écarts de taux considérables avec les États-Unis.

"L'intervention verbale des officiels japonais fait de 152 une résistance très forte à court terme pour le dollar/yen", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Les marchés sont pleinement conscients de la possibilité d'une intervention réelle des autorités sur le marché des changes, et je pense que cela empêche le dollar/yen d'augmenter de façon substantielle.

"Je pense qu'il y a toujours un risque élevé qu'elles interviennent pour soutenir le yen si le dollar/yen devait augmenter de manière significative, peut-être jusqu'à 155. C'est toujours considéré comme une ligne dans le sable".

Un changement dans les perspectives de taux mondiaux à la suite d'une série de réunions des banques centrales a redonné vie au dollar, en raison des attentes selon lesquelles la Réserve fédérale est susceptible de maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps alors que ses homologues ailleurs commencent à assouplir leurs taux.

Les paris sur une baisse des taux en juin par la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont considérablement augmenté après que la Banque nationale suisse soit devenue la première grande banque centrale à le faire la semaine dernière.

Cela a maintenu la pression sur leurs monnaies respectives, l'euro ayant baissé de 0,03 % à 1,08045 $, s'approchant de son niveau le plus bas depuis trois semaines.

La livre sterling a reculé de 0,02 % à 1,25985 $, après avoir perdu plus de 1 % la semaine dernière à la suite de signaux pessimistes de la part de la BoE. Le Financial Times a également rapporté vendredi que le gouverneur Andrew Bailey a déclaré que des réductions de taux "étaient en jeu" cette année.

"La BoE et la BCE ont galvanisé les attentes concernant leur décision en juin, la réunion de la BoE en mai montrant même des signes qu'il pourrait s'agir d'une réunion en direct", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

En comparaison, alors que le marché s'attend également à ce que le cycle d'assouplissement de la Fed commence en juin, une série de données économiques américaines résistantes a fait naître des doutes quant à la capacité de la banque centrale à procéder à trois baisses de taux cette année.

L'indice du dollar était en hausse de 0,03 % à 104,46, après avoir enregistré un gain hebdomadaire de près de 1 % la semaine dernière.

Ailleurs, le dollar australien a baissé de 0,05% à 0,65115$, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,13% à 0,5987$.

Les deux ont également été partiellement influencés par la baisse du yuan, étant donné qu'ils sont souvent utilisés comme des substituts liquides de la monnaie chinoise.

L'affaiblissement du yuan au-delà d'un seuil clé vendredi a incité les banques d'État à intervenir pour défendre la monnaie, mais avec peu de succès puisque le yuan onshore a terminé la session domestique à son niveau le plus faible en quatre mois.

Le yuan a été mis sous pression par les attentes croissantes du marché concernant un nouvel assouplissement monétaire pour soutenir la deuxième économie mondiale.

Sur le marché offshore, le yuan était en baisse marginale à 7,2761 pour un dollar.