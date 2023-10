L'un des derniers points d'ancrage pour les marchés obligataires mondiaux a été relevé mardi, lorsque la Banque du Japon a annoncé un nouveau degré de tolérance à l'égard de la hausse des rendements des obligations d'État et a signalé la fin de son carcan de sept ans sur les taux d'intérêt à long terme.

Le plafond de 1 % fixé pour le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans est devenu une "référence" et la banque centrale a édulcoré les termes relatifs aux efforts et aux liquidités qu'elle déploierait pour maintenir le taux sous contrôle.

Les rendements le long de la courbe japonaise ont atteint des sommets de la décennie - le taux à 10 ans a dépassé 0,95 % - les investisseurs espérant des taux plus élevés sur un marché de la dette représentant plus d'un quadrillion de yens (7 000 milliards de dollars). Les rendements des Bunds et des bons du Trésor sont restés globalement stables.

"La Banque du Japon a aujourd'hui aboli de facto le YCC", a déclaré Marcel Thieliant, responsable de la région Asie-Pacifique chez Capital Economics, faisant référence à la politique de contrôle de la courbe des taux de la banque centrale.

La promesse de la BOJ d'acheter chaque jour des obligations à 10 ans à un taux de 1 % a disparu, remplacée par une promesse plus vague d'acheter en tenant compte des "taux du marché et d'autres facteurs", ce qui a été interprété par les marchés comme un feu vert à la hausse des rendements ultra-faibles.

Cette décision fait suite aux assouplissements apportés à la politique de contrôle des rendements en décembre et en juillet et était attendue par certains milieux, ce qui a entraîné une chute du yen et une hausse des actions japonaises, soulagées que la BOJ n'ait pas annoncé quelque chose de plus radical.

Le yen était en baisse d'environ 0,9 % à 150,4 pour un dollar, tandis que le Nikkei a clôturé en hausse de 0,5 %, les actions des compagnies d'assurance et des banques étant à l'origine des gains les plus importants.

On peut néanmoins s'attendre à ce que le signal se répercute dans le monde entier : L'une des dernières banques centrales à faire de la résistance quitte lentement mais sûrement l'ère de la politique ultra-légère.

Les autorités japonaises ne s'opposeront plus aussi vigoureusement à la montée des taux d'intérêt mondiaux.

À terme, cela signifie également des coûts d'emprunt plus élevés pour le gouvernement, les entreprises et les consommateurs japonais, et peut-être moins de sorties d'investissements étrangers du Japon - le plus grand créancier du monde - si les taux nationaux deviennent attrayants.

"Les investisseurs mondiaux prêteront attention à la décision de la Banque du Japon aujourd'hui, qui marque une nouvelle étape vers la normalisation de la politique monétaire mondiale", a déclaré Frederic Neumann, économiste en chef pour l'Asie chez HSBC à Hong Kong.

YEN LAGGARD

L'accélération de l'inflation dans le pays, la hausse des taux d'intérêt à l'étranger et la chute du yen ont poussé les décideurs politiques à changer de cap et alimentent les attentes d'une hausse des taux à court terme.

Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) à deux ans, qui reflètent les attentes à court terme, ont enregistré mardi leur plus forte hausse depuis mars 2020, atteignant 0,14 %, leur niveau le plus élevé depuis 12 ans.

L'inflation a dépassé l'objectif de 2 % de la BOJ pour le 18e mois consécutif en septembre, et le conseil a revu ses prévisions à la hausse pour la projeter au-dessus de 2 % cette année et l'année prochaine.

L'écart entre les rendements japonais à 10 ans et leurs équivalents américains a également dépassé les 400 points de base en octobre, son niveau le plus élevé depuis plus de 22 ans, ce qui a poussé le yen près de ses plus bas niveaux depuis trois décennies.

La BOJ a dépensé quelque 9 000 milliards de yens (59,84 milliards de dollars) pour défendre son plafond de rendement au cours du seul mois d'octobre, selon M. Thieliant de Capital Economics.

"La BOJ craignait apparemment que le fait de s'en tenir à 1 % ne l'oblige à acheter un grand nombre d'obligations d'État et n'affaiblisse davantage le yen", a déclaré Hirofumi Suzuki, stratège en chef pour les opérations de change chez Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

"Par conséquent, le cadre du YCC semble être devenu une lettre morte.

Certes, la BOJ a annoncé une sortie progressive plutôt que soudaine, contrairement à la Banque de réserve d'Australie qui a brusquement cessé de défendre son objectif de rendement en 2021, annonçant plus tard la fin de la politique à la suite d'échanges sauvages sur le marché.

Selon les analystes, cela explique en partie pourquoi le yen a chuté mardi pour se maintenir autour de 150. Une reprise n'est plus attendue tant que les taux américains ne commencent pas à baisser ou que les taux japonais n'augmentent pas assez rapidement pour inverser les opérations dites de "carry", où les investisseurs profitent des différences entre les coûts d'emprunt des différents pays.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré qu'il n'avait pas d'idées préconçues sur la séquence de la fin du contrôle de la courbe des taux ou des taux négatifs, et qu'il ne s'attendait pas à ce que le rendement à 10 ans dépasse brusquement 1 % sur une base durable. Ce n'était pas le cas mardi.

Mais M. Ueda a ajouté que la banque "s'accommodera d'une hausse des taux d'intérêt à long terme qui reflète les fondamentaux".

Il est probable que le marché testera bientôt ce que cela signifie, pour voir quand et avec quelle ténacité la BOJ répondra par des achats d'obligations si elle estime que les rendements augmentent trop rapidement.

"D'une certaine manière, cela contribue à accroître la volatilité du marché mondial des taux", a déclaré Naka Matsuzawa, stratège macroéconomique en chef chez Nomura à Tokyo.

"Cela dépend maintenant de la façon dont ... ils opèrent sur les opérations d'achat". (1 $ = 150,3900 yens)