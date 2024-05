Le gouvernement japonais a revu à la hausse son évaluation de la production industrielle pour la première fois depuis un an, déclarant dans son rapport économique mensuel qu'elle montrait des signes de reprise et signalant que la production pourrait avoir atteint son niveau le plus bas.

Le gouvernement a également revu à la hausse son évaluation des importations et des travaux publics, tout en laissant son évaluation économique globale inchangée pour le troisième mois consécutif. Aucune révision n'a été apportée à d'autres composantes telles que la consommation privée et les dépenses d'investissement.

"L'économie japonaise se redresse à un rythme modéré, bien qu'elle semble récemment marquer une pause", indique le rapport mensuel.

Le rapport a été présenté lors d'une réunion des ministres concernés et des législateurs de la coalition au pouvoir, ainsi que du gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda.

"La production industrielle montre des signes de reprise récente, bien que les activités manufacturières aient diminué en raison des effets de la suspension de la production et de l'expédition par certains constructeurs automobiles", a déclaré le rapport.

Il a déclaré qu'il y avait des signes de reprise de la production industrielle, améliorant son évaluation de cette mesure pour la première fois depuis mai de l'année dernière, selon un fonctionnaire du Bureau du Cabinet qui a compilé le rapport mensuel.

Le scandale qui a éclaté au sein de l'unité de voitures compactes de Toyota, Daihatsu, a entraîné la suspension de la production et des expéditions, ce qui a freiné les dépenses des consommateurs en matière d'automobiles au cours du premier trimestre.

En outre, les tremblements de terre qui ont frappé la péninsule de Noto, au nord-ouest de Tokyo, ont également perturbé l'activité des usines de voitures et d'appareils électroniques, paralysant la production et les expéditions.

La modification de l'évaluation de la production industrielle pourrait suggérer que ces vents contraires temporaires à l'activité des usines se sont probablement atténués. Les données sur le produit intérieur brut (PIB) publiées par le Cabinet Office au début du mois ont montré que l'économie japonaise s'est contractée de 2 % en rythme annuel au cours du premier trimestre, en raison de l'effondrement de la consommation. Les analystes s'attendent à un rebond de l'économie ce trimestre, bien que modéré.

Le mois dernier, la BOJ a mis fin à sa politique de taux négatifs et de contrôle des rendements dans le cadre d'une réorientation historique des mesures de relance monétaire, augmentant les taux pour la première fois depuis 2007, tout en subissant des pressions pour de nouvelles hausses de taux. (Reportage de Tetsushi Kajimoto ; Rédaction de Stephen Coates)