La moyenne des actions japonaises Nikkei a prolongé son déclin mardi, les investisseurs procédant à des ajustements avant les données sur l'inflation américaine et prenant en compte les attentes plus fortes selon lesquelles la Banque du Japon (BOJ) pourrait procéder à un changement de politique historique la semaine prochaine.

Le Nikkei a clôturé en baisse de 0,1% à 38.797,51, rebondissant après des pertes importantes dans la session du matin, mais n'a pas été en mesure de terminer en territoire positif.

Il s'agit de la deuxième journée consécutive de baisse pour l'indice, après avoir terminé en baisse de 2,2 % lundi.

Les valeurs technologiques, qui ont largement contribué aux gains de 16 % du Nikkei depuis le début de l'année, ont suivi leurs homologues américains à la baisse, alors que les traders examinent les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues plus tard dans la journée de mardi.

Le géant de l'équipement de fabrication de puces Tokyo Electron a reculé de 1,7 %, tandis que SoftBank Group, investisseur de start-ups axées sur l'intelligence artificielle, a baissé de 0,7 %.

Toutefois, les pertes du Nikkei ont été limitées grâce à la reprise de certains poids lourds de l'indice tels que Fast Retailing, la société mère d'Uniqlo, et Advantest, le fabricant d'équipements de test de puces, qui ont augmenté respectivement de 1,4 % et de 0,9 %.

Les actions des exportateurs se sont également redressées après que la monnaie japonaise se soit affaiblie suite aux commentaires légèrement moins optimistes du chef de la BOJ sur l'économie dans l'après-midi asiatique, bien que le constructeur automobile Toyota Motor soit resté en baisse de 0,7 %.

Le yen a récemment progressé en raison des attentes selon lesquelles la BOJ pourrait abandonner les taux d'intérêt négatifs lors de sa réunion de politique générale des 18 et 19 mars.

La décision de la banque centrale de ne pas acheter de fonds négociés en bourse (ETF) japonais lundi, malgré la chute brutale des actions locales, a alimenté les spéculations sur la fin prochaine de sa politique monétaire ultra-légère.

"Le marché croit fermement que la BOJ cessera d'acheter des ETF lorsqu'elle abandonnera les taux négatifs", a déclaré Maki Sawada, stratège au département du contenu d'investissement de Nomura Securities.

Cela pourrait conduire à un certain repositionnement cette semaine alors que les traders attendent la décision de la BOJ, a-t-elle ajouté.

Les banques et les compagnies d'assurance, qui ont connu certaines des plus fortes hausses depuis le début de l'année, ont perdu 1,9 % et 1,6 %, les opérateurs ayant procédé à des ajustements. Les grossistes ont perdu 1,4 %.

Le Topix, plus large, a terminé en baisse de 0,4% à 2657,24. (Reportage de Brigid Riley ; Rédaction de Rashmi Aich et Sonia Cheema)