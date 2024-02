La moyenne des actions japonaises Nikkei a clôturé à son plus haut niveau depuis 34 ans jeudi, bondissant de plus de 2 % après qu'un haut responsable de la Banque du Japon (BOJ) a indiqué que tout resserrement de la politique serait progressif.

Les actions japonaises avaient déjà commencé la journée sur les chapeaux de roue, suite à un rallye technologique à Wall Street durant la nuit.

Le Nikkei a terminé la journée en hausse de 2,06 %, à 36 863,28 points, soit son plus haut niveau depuis février 1990, lorsque l'économie dite "de bulle" du pays commençait à peine à se dégonfler.

Le vice-gouverneur de la BOJ, Shinichi Uchida, a déclaré dans un discours prononcé au milieu de la matinée que les conditions étaient réunies pour une sortie des mesures de relance massives, mais que "même si la BOJ mettait fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs, il est difficile d'imaginer qu'elle continuerait ensuite à relever rapidement les taux d'intérêt".

Le yen a reculé par rapport à ses principaux concurrents, ce qui a donné un coup de pouce supplémentaire au Nikkei, qui compte beaucoup d'exportateurs. Une monnaie plus faible gonfle la valeur des revenus à l'étranger et rend les produits plus compétitifs.

Les rendements des obligations d'État japonaises sont passés d'une hausse précoce à une baisse pour toutes les échéances.

Alors que les commentaires d'Uchida étaient conformes à la pensée des analystes nationaux, les investisseurs étrangers à capitaux rapides tels que les fonds spéculatifs ont été trop agressifs dans leurs paris de resserrement monétaire cette année, forçant un débouclage des positions, a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef du bureau japonais chez Mizuho Securities.

"Les marchés, en particulier les investisseurs étrangers à capitaux rapides, étaient bien en avance sur la BOJ", a déclaré M. Omori.

"La BOJ a commencé à préparer le terrain pour la suppression des taux d'intérêt négatifs, mais c'est tout. Elle n'a pas voulu s'engager trop tôt."

Les investisseurs étrangers ont été l'un des principaux moteurs de la hausse de plus de 10 % du Nikkei cette année, qui a largement dépassé ses principaux rivaux mondiaux, notamment le S&P 500 et le Nasdaq Composite américains.

La hausse des actions américaines dans le secteur des semi-conducteurs a soutenu les poids lourds du Nikkei dans ce secteur, tels que Tokyo Electron et Advantest, qui ont gagné respectivement 3,35 % et 7,56 %.

SoftBank Group, investisseur de start-ups axées sur l'intelligence artificielle (IA), a fourni le plus grand coup de pouce en termes de points d'indice, bondissant de 11,06% après que la holding clé Arm ait prévu des ventes et des bénéfices dépassant les attentes du marché.

Les résultats financiers ont continué à produire des gagnants et des perdants importants, alors que la saison des rapports se dirige vers un crescendo mercredi prochain.

L'entreprise pharmaceutique Kyowa Kirin a été de loin la plus grande gagnante du Nikkei, avec un bond de 19,38 % après l'annonce d'un rachat d'actions.

À l'opposé, l'entreprise de construction Shimizu Corp a plongé de 16,15 % à la suite de la publication de ses résultats financiers.