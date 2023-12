La moyenne des actions japonaises Nikkei a terminé en baisse lundi, les investisseurs prudents attendant les indications du gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda, sur un éventuel changement de sa politique de taux ultra-bas.

Le Nikkei a chuté de 0,64% pour clôturer à 32 758,98, tandis que le Topix, plus large, a glissé de 0,66% à 2 316,86.

La BOJ tient une réunion de politique générale de deux jours, qui se terminera mardi. Les acteurs du marché attendent les commentaires d'Ueda sur le calendrier du changement de politique, même si le consensus est que la BOJ maintiendra sa politique inchangée lors de cette réunion.

"Il était difficile de passer des ordres d'achat aujourd'hui", a déclaré Shoichi Arisawa, directeur général du département de recherche d'investissement chez IwaiCosmo Securities.

"Les investisseurs se sont montrés prudents quant à une réaction excessive du marché lorsque Ueda fait des commentaires délicats.

Le marché a fortement évolué la semaine dernière après que les commentaires d'Ueda aient alimenté la spéculation selon laquelle la BOJ annoncerait la fin de sa politique de taux négatifs dès ce mois-ci.

M. Ueda a déclaré que la BOJ prévoyait une situation "encore plus difficile" à la fin de l'année et au début de l'année prochaine, ce qui a fait grimper le yen à son plus haut niveau depuis plusieurs mois et les rendements des obligations d'État japonaises à leur plus haut niveau la semaine dernière.

L'opérateur de magasins de vêtements Uniqlo, Fast Retailing, a chuté de 1,18%, entraînant le Nikkei dans sa chute la plus importante. Le fabricant d'équipements de test de puces Advances a chuté de 1,75 % et l'agence de recrutement Recruit Holdings a perdu 3,42 %.

Les entreprises de transport maritime ont fait un bond de 5,61%.

Un participant au marché a déclaré que la hausse était due à la spéculation sur l'augmentation des frais de transport après que deux grandes entreprises de fret, dont MSC, aient déclaré qu'elles éviteraient le canal de Suez alors que les militants Houthi au Yémen ont intensifié leurs attaques contre les navires commerciaux dans la mer Rouge.

Seuls quatre secteurs des 33 sous-secteurs industriels de la Bourse de Tokyo ont progressé.

Sur les 225 titres du Nikkei, 45 ont progressé, 179 ont reculé et un est resté stable.