La moyenne des actions japonaises Nikkei a prolongé ses baisses mardi, alors que les attentes accrues que la Banque du Japon (BOJ) pourrait sortir des taux d'intérêt négatifs la semaine prochaine ont incité les traders à ajuster leurs positions.

Le Nikkei était en baisse de 0,6% à 38 586,92 à la mi-journée, après avoir subi des pertes généralisées dans la session du matin. Sur les 225 composants de l'indice, seuls 42 ont progressé contre 180 qui ont baissé.

Les actions de poids lourds ont pesé sur le Nikkei, qui a grimpé de 16 % depuis le début de l'année. Le géant de l'équipement de fabrication de puces Tokyo Electron a effacé environ 61 points de la baisse de l'indice de 233,57 points avec une perte de 1,6 %.

SoftBank Group, investisseur de startups axées sur l'intelligence artificielle, a perdu environ 1 %.

Le grand constructeur automobile Toyota Motor a chuté de 1,5 %, le yen ayant conservé ses gains récents en raison des attentes selon lesquelles la Banque du Japon pourrait abandonner les taux d'intérêt négatifs lors de sa réunion de politique générale des 18 et 19 mars.

La décision de la BOJ de ne pas acheter de fonds négociés en bourse japonais lundi, malgré la chute brutale des actions locales, a alimenté les spéculations selon lesquelles la BOJ mettrait bientôt un terme à sa politique monétaire ultra-légère.

"Le marché croit fermement que la BOJ cessera d'acheter des ETF lorsqu'elle abandonnera les taux négatifs", a déclaré Maki Sawada, stratège au département des contenus d'investissement de Nomura Securities.

"Le fait qu'elle n'ait pas effectué d'achats dans une telle situation a renforcé les attentes de révisions de la politique", en particulier à l'approche de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque.

Cela pourrait conduire à des ajustements de position cette semaine, les traders attendant la décision de la BOJ, a-t-elle ajouté.

Le Topix plus large était en baisse de 1,26% à 2633,23.

Les banques, les compagnies d'assurance et les grossistes, qui ont connu certaines des plus fortes hausses depuis le début de l'année 2024, ont glissé vers le bas des 33 secteurs industriels de la Bourse de Tokyo, avec les secteurs en baisse de plus de 2% chacun, alors que les traders se repositionnent. (Reportage de Brigid Riley ; Rédaction de Rashmi Aich)