Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a demandé mardi à son gouvernement d'élaborer un plan économique et fiscal à long terme, tirant ainsi un trait sur près de deux décennies de baisse des prix et de stagnation économique.

"Le Japon est maintenant confronté à de grandes opportunités pour sortir d'une économie axée sur la réduction des coûts et entrer dans une nouvelle phase", a déclaré M. Kishida lors du Conseil de la politique économique et fiscale (CEFP).

Le nouveau plan, qui s'étend sur six ans à partir d'avril 2025, encouragera la productivité et l'investissement afin d'atteindre de manière stable une croissance annuelle réelle de plus de 1 % tout en rétablissant la santé budgétaire, a déclaré M. Kishida, sans donner plus de détails sur le plan financier.

Reuters a été le premier à parler de ce plan la semaine dernière, citant deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Le plan sera inclus dans les grandes lignes de la politique de mi-année, qui doivent être présentées dans le courant du mois.

M. Kishida a lancé cet appel après que les membres du secteur privé du groupe gouvernemental clé ont recommandé un tel plan.

"Dans le nouveau cadre à moyen terme, nous devrions faire passer le Japon à une nouvelle étape, en développant l'économie et en réalisant à la fois la revitalisation économique et l'assainissement budgétaire", ont-ils déclaré dans un communiqué.

En mars, la Banque du Japon a pris une décision historique en mettant fin à huit années de taux d'intérêt négatifs et à d'autres vestiges de sa politique de relance radicale, estimant que l'objectif d'une inflation de 2 % était en passe d'être atteint de manière durable.

Étant donné que des taux plus élevés pourraient accroître la charge des paiements d'intérêts sur les dettes publiques, les membres ont également appelé le gouvernement à s'en tenir à son objectif d'atteindre un excédent budgétaire primaire d'ici la fin de l'année fiscale en mars 2026 et à fixer un nouvel objectif au-delà afin de restaurer la santé fiscale.