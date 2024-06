La chute brutale de la monnaie mexicaine à la suite d'un résultat électoral écrasant a ébranlé les marchés des changes jusqu'en Hongrie et en Turquie cette semaine, amenant les investisseurs à se demander si le dénouement des "carry trades" (opérations de portage) très populaires va se poursuivre.

Le "carry trade" consiste pour les investisseurs à emprunter dans des monnaies à faible taux d'intérêt, comme le yen japonais ou le franc suisse, et à acheter des monnaies à rendement plus élevé, comme le peso mexicain ou, plus récemment, le dollar américain. Ce type d'opération a connu un essor fulgurant à mesure que les taux d'intérêt divergeaient à travers le monde et que la volatilité des marchés restait faible.

Pourtant, la chute spectaculaire du peso par rapport au yen cette semaine - il a perdu 4,4 % lundi, sa plus forte baisse quotidienne depuis la crise du COVID-19 - est le signe que les investisseurs se sont rapidement retirés de certaines de leurs opérations préférées et les plus lucratives.

Des poches de volatilité ont subsisté mercredi, le yen chutant fortement par rapport au dollar, ce qui amène les investisseurs à se demander si l'ancienne approche est toujours viable.

"L'augmentation généralisée de la volatilité des taux de change sur les marchés émergents a entraîné un désendettement des portefeuilles dans le monde entier", a déclaré Chris Turner, responsable des marchés mondiaux chez le prêteur ING. "Où allons-nous maintenant ?

CHOCS ÉLECTORAUX

L'annonce de la victoire écrasante de Claudia Sheinbaum à l'élection présidentielle mexicaine a fait chuter le peso, les marchés s'inquiétant d'éventuelles réformes constitutionnelles et de l'impact sur les relations commerciales avec les États-Unis.

La roupie indienne a également chuté mardi, car il est devenu évident que le Premier ministre Narendra Modi, favorable aux entreprises, perdrait sa majorité.

Ces deux baisses ont provoqué des fluctuations importantes sur les marchés émergents, faisant chuter d'autres monnaies favorites telles que le forint hongrois et la lire turque. Les "monnaies de financement" à faible rendement, comme le yen et le peso, se sont redressées, tandis que l'euro et le dollar ont rebondi dans les vagues.

La volatilité est une menace importante pour les opérations de portage. Une hausse de la devise dans laquelle les investisseurs empruntent, ou une baisse de celle dans laquelle ils investissent, peut anéantir les gains tirés des écarts de rendement.

"J'ai l'impression que les participants ont en grande partie liquidé ces opérations et sont passés à des taux fixes", a déclaré Neil Jones, responsable des ventes de devises chez TJM Europe. "Il est probable que le marché détienne encore des opérations de portage à long terme, mais elles sont certainement beaucoup moins nombreuses que 48 heures auparavant.

Pourtant, certains voient une opportunité. "Avec le cross peso-yen qui a chuté de 6,3 % en deux jours, nous nous demandons si les effets de la crise se sont largement dissipés et si c'est le moment de se réengager", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone. "Cette opération semble agressive, mais voyons comment les traders japonais joueront les mouvements du yen aujourd'hui.

PIÈCES MOBILES

Les investisseurs devront évaluer toute une série de facteurs avant de décider s'ils reviennent ou non aux stratégies de carry trade. Selon M. Turner d'ING, les marchés surveilleront de près les politiques de M. Sheinbaum et l'évolution du dollar américain, principal moteur des devises mondiales.

"Au Mexique, il semble que les autorités locales tentent déjà de calmer les investisseurs sur d'éventuelles préoccupations fiscales", a-t-il déclaré. "Au niveau international, nous pensons que la possibilité d'une légère baisse des taux américains et d'un dollar plus souple peut soutenir l'environnement de risque, réduire la volatilité et limiter une nouvelle liquidation du carry trade."

La trajectoire probable du yen constitue également une préoccupation majeure. Les spéculations selon lesquelles la Banque du Japon pourrait relever ses taux d'intérêt en juillet sont un autre facteur qui a fait grimper la monnaie japonaise cette semaine, les responsables ayant prévenu qu'ils surveillaient de près l'évolution du yen.

L'intervention reste une menace, après que les autorités japonaises ont dépensé 62 milliards de dollars pour soutenir la monnaie il y a environ un mois. Une remontée du yen - qui a atteint son niveau le plus bas depuis 34 ans cette année - pourrait aggraver les problèmes du carry trade.