Le dollar s'est légèrement apprécié lundi à l'approche d'une série de réunions des banques centrales cette semaine, la Banque du Japon étant potentiellement prête à mettre fin aux taux d'intérêt négatifs et le marché attendant les dernières projections de la Réserve fédérale concernant ses plans de réduction des taux.

Outre le Japon et les États-Unis, les banques centrales de Grande-Bretagne, d'Australie, de Norvège, de Suisse, du Mexique, de Taïwan, du Brésil et d'Indonésie doivent se réunir cette semaine.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres grandes devises, a augmenté de 0,145 % à 103,600. Il s'est renforcé d'un peu plus de 2 % cette année, car l'économie américaine s'est mieux comportée que prévu, ce qui a incité les investisseurs à limiter les paris selon lesquels la Fed réduirait rapidement et fortement ses taux cette année.

Les marchés tablent désormais sur moins de trois réductions de 25 points de base chacune en 2024, contre près du double au début de l'année, selon les données du LSEG. Les contrats à terme montrent qu'il y a environ 51 % de chances que la première baisse de taux ait lieu d'ici juin, ce qui représente également une forte baisse par rapport aux attentes antérieures, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Mercredi, l'accent sera mis sur la question de savoir si les décideurs de la Fed modifient leurs projections, ou dot plots, pour l'économie et les réductions de taux pour cette année et les deux suivantes. En décembre, la Fed prévoyait un assouplissement de 75 points de base en 2024.

"Je pense qu'ils vont rester sur trois réductions, mais s'ils changent, il est plus probable que ce soit pour deux réductions, plutôt que quatre", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York. "Une chose qui pourrait surprendre les gens serait que le point médian augmente pour le chômage.

Le yen japonais a peu changé, en hausse de 0,02% à 149,11 pour un dollar.

Le yen a connu des semaines mouvementées, s'affaiblissant jusqu'à 150,88 pour un dollar le mois dernier. Il a ensuite rebondi pour atteindre son plus haut niveau en un mois, à 146,48, au début du mois de mars, grâce à des données économiques plus solides que prévu et à des paris de plus en plus nombreux sur le fait que la Banque du Japon se prépare à mettre fin à huit années de taux d'intérêt négatifs.

Des augmentations de salaires plus importantes que prévu dans les grandes entreprises japonaises ont renforcé les attentes selon lesquelles la Banque du Japon va mettre fin à sa politique monétaire ultra-libre, peut-être dès sa réunion de mardi.

"Récemment, certains signes et certaines déclarations de quelques membres de la Banque du Japon ont indiqué qu'ils pensaient que le moment était venu de ne pas maintenir un environnement financier accommodant", a déclaré Juan Perez, directeur des opérations chez Monex USA à Washington. "Mais cette semaine, il est peu probable qu'ils agissent. Cela choquerait les marchés".

Selon M. Chandler, il est plus probable que la Banque du Japon sorte de sa politique monétaire ultra-accommodante au mois d'avril, car un bond de l'inflation pourrait se produire lorsque les subventions japonaises pour l'énergie domestique prendront fin ce mois-là.

L'euro a acheté 1,0869 $, en baisse de 0,17 %, tandis que la livre sterling était à 1,27255 $, en baisse de 0,13 %, avant la réunion de la Banque d'Angleterre de jeudi, au cours de laquelle la banque centrale devrait maintenir ses taux à 5,25 %.

La banque centrale australienne doit se réunir mardi et on s'attend à ce qu'elle maintienne ses taux. Le dollar australien a baissé de 0,08 % par rapport au dollar américain, à 0,655 $.

Le dollar américain a augmenté de 0,48% par rapport au franc suisse. Certains investisseurs pensent que la Banque nationale suisse pourrait réduire ses taux d'intérêt jeudi, l'inflation se situant depuis longtemps dans sa fourchette cible de 0 à 2 %.