Le gouvernement japonais insistera sur la nécessité de travailler en étroite collaboration avec la banque centrale et d'orienter la politique de manière flexible dans le sillage de la faible consommation et de l'incertitude sur les perspectives d'inflation, selon un projet de son plan économique annuel vu par Reuters.

"La politique monétaire est entrée dans une nouvelle phase, ce qui exige du gouvernement et de la Banque du Japon qu'ils continuent à travailler en étroite collaboration et qu'ils orientent leur politique de manière flexible en fonction de l'évolution de l'économie et des prix, selon le projet.

En maintenant l'inflation stable autour de l'objectif de 2 % de la BOJ, les décideurs politiques chercheront à créer un environnement dans lequel les salaires augmentent plus rapidement que l'inflation de manière durable, selon le projet.

Le projet du gouvernement sera présenté aux législateurs du parti au pouvoir pour délibération, avant d'être finalisé lors d'une réunion du cabinet le 21 juin.

Dans ce projet, le gouvernement indique que la consommation "manque de dynamisme" et que les perspectives en matière de prix ne sont pas claires, notamment en raison de l'effet des récentes baisses du yen.

Il a également souligné les risques persistants à l'étranger, tels que les retombées du resserrement monétaire des banques centrales à travers le monde et les inquiétudes concernant la faiblesse de la croissance chinoise.

Le Japon est confronté à un "moment critique" pour passer d'une économie sujette à la déflation qui donnait la priorité aux réductions de coûts, à une économie où une productivité plus élevée permet à davantage d'entreprises de continuer à augmenter les prix et les salaires, selon le projet.

Le gouvernement soumettra au parlement de l'année prochaine une législation visant à faciliter la répercussion des coûts dans des secteurs tels que la construction, les transports et l'agriculture, selon le projet.

La faiblesse du yen et l'augmentation subséquente du coût de la vie pour les ménages ont nui à la cote de popularité du premier ministre Fumio Kishida, ce qui a incité l'administration à mettre en avant ses efforts pour générer une plus forte croissance des salaires.

Pour sa part, la BOJ a mis fin à huit années de taux d'intérêt négatifs en mars et a indiqué qu'elle augmenterait encore ses taux si elle était davantage convaincue que l'inflation atteindrait durablement 2 %. (Reportage de Takaya Yamaguchi, rédaction de Leika Kihara, édition de Shri Navaratnam)