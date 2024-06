Le groupe consultatif du Premier ministre japonais Fumio Kishida chargé des stratégies de croissance a appelé vendredi le gouvernement et la Banque du Japon (BOJ) à être vigilants quant à l'impact de la dépréciation du yen.

Cet appel reflète les préoccupations croissantes du gouvernement à l'égard de la faiblesse du yen, un casse-tête pour l'administration de M. Kishida, car la baisse de la monnaie fait augmenter le coût de la vie des ménages en gonflant le prix des denrées alimentaires et des carburants importés.

"Le yen s'est affaibli d'environ 10 % par rapport au dollar depuis le début de l'année, et l'impact de cette dépréciation pourrait se répercuter sur l'inflation au cours des six mois à un an à venir", a déclaré le groupe d'experts dans son projet de plan d'action sur le programme de "nouveau capitalisme" de M. Kishida, qui vise à stimuler la croissance.

Le gouvernement et la Banque du Japon devraient travailler en étroite collaboration pour atteindre l'objectif d'une inflation de 2 % d'une manière durable et stable grâce à une gestion flexible de la politique, selon le projet.

"L'impact de la dépréciation du yen sur les prix doit être surveillé de près, car il finira par se refléter.

La référence à l'impact de la faiblesse du yen figure également dans un projet de feuille de route de politique économique à long terme de cette année, ce qui maintient la pression sur la BOJ pour qu'elle augmente les taux d'intérêt ou qu'elle ralentisse ses achats massifs d'obligations, des mesures qui, selon certains analystes, pourraient ralentir le déclin de la monnaie.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a exclu d'utiliser la politique monétaire pour influencer directement les mouvements des taux de change, mais il a signalé la possibilité d'augmenter les taux si la faiblesse du yen entraîne une hausse de l'inflation plus importante que prévu.

Le cabinet de M. Kishida devrait approuver le plan d'action et la feuille de route de la politique économique dans le courant du mois.

Le projet prévoit également un soutien accru du gouvernement pour favoriser l'expansion mondiale des entreprises japonaises de contenu de divertissement, telles que l'animation, les mangas, les films et les jeux.

"Les ventes à l'étranger de contenus (de divertissement) japonais sont plus importantes que les exportations d'acier du Japon en termes de valeur", indique le projet, ajoutant que les contenus de divertissement représentent des "atouts dont le Japon doit être fier". (Reportage de Makiko Yamazaki ; Reportage complémentaire de Yoshifumi Takemoto ; Rédaction de Clarence Fernandez)