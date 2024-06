Le moral du secteur des services japonais s'est dégradé en mai pour atteindre des niveaux inégalés depuis près de deux ans, selon les données du gouvernement lundi, alors que la hausse des coûts du carburant et de l'alimentation due à la faiblesse du yen a pesé sur les dépenses des ménages.

Ces données soulignent la fragilité de la consommation, ce qui rend plus difficile pour la Banque du Japon de justifier de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Un indice mesurant le sentiment des entreprises du secteur des services, comme les chauffeurs de taxi et les restaurants, s'est établi à 45,7 en mai, en baisse de 1,7 point par rapport au mois précédent et atteignant le niveau le plus bas depuis août 2022, selon l'enquête.

En outre, un indice mesurant le sentiment des entreprises sur les perspectives économiques a également chuté de 2,2 points pour atteindre 46,3, se dégradant pour le troisième mois consécutif et marquant le niveau le plus bas depuis juillet 2022.

L'enquête "economy watchers" est suivie de près par les marchés en tant qu'indicateur avancé des dépenses des ménages et de l'économie en général, en raison de la proximité des entreprises interrogées avec les consommateurs. (Reportage de Leika Kihara et Kentaro Sugiyama, édition de Shri Navaratnam)