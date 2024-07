Les commandes de machines au Japon ont chuté de manière inattendue pour le deuxième mois consécutif en mai, selon les données du gouvernement jeudi, soulignant la fragilité de l'économie.

L'indicateur volatile des dépenses d'investissement a chuté de 3,2 % en glissement mensuel en mai, après une baisse de 2,9 % en avril, contre une augmentation de 0,8 % prévue par les analystes selon un sondage Reuters.

Le ralentissement des commandes de machines pourrait constituer un revers pour les projets de normalisation de la politique monétaire de la Banque du Japon, qui a commencé à mettre fin à sa politique non conventionnelle. Elle a relevé ses taux en mars pour la première fois depuis 2007 et a décidé en juin de réduire ses achats de dette publique.

Le Cabinet Office, qui compile les données, a revu à la baisse ses prévisions concernant les commandes de machines, déclarant qu'il y avait des signes de ralentissement de la reprise.

Les commandes de base excluent la construction et la réparation de navires ainsi que la production d'électricité, qui ont tendance à être volatiles. Les commandes en provenance de l'étranger ne sont pas non plus comptabilisées en tant que telles, mais sont classées dans la catégorie des commandes externes ou des exportations. Les commandes externes représentent environ 40 % de l'ensemble des commandes, tandis que les commandes de base nationales en représentent 30 %.

Par rapport à l'année précédente, les commandes de base, considérées comme un indicateur des dépenses d'investissement pour les six à neuf mois à venir, ont augmenté de 10,8 % en mai.

Une enquête du Cabinet Office a montré que les commandes de base ont augmenté de 4,4 % en janvier-mars par rapport au trimestre précédent, mais on s'attend à ce qu'elles chutent de 1,6 % au deuxième trimestre.

Les dépenses d'investissement sont l'un des rares points positifs au Japon en raison de la demande de technologies permettant d'économiser de la main-d'œuvre, de la transformation numérique et de la transformation verte, afin d'améliorer la productivité du travail et de faire face aux pénuries chroniques de main-d'œuvre.

Le gouvernement vise à ce que l'investissement intérieur nominal, y compris la recherche et le développement, dépasse les 100 000 milliards de yens (619,08 milliards de dollars) d'ici l'année fiscale 2028.

Les données du produit intérieur brut (PIB) ont montré au début du mois que l'investissement privé non résidentiel a chuté de 0,4 % en glissement trimestriel, faisant des dépenses d'investissement et des dépenses de consommation les principaux responsables d'une contraction économique plus forte que prévu au premier trimestre. (1 $ = 161,5300 yens) (Reportage de Tetsushi Kajimoto ; Rédaction de Kim Coghill)