La Banque du Japon soulignera la façon dont les hausses de salaires se généralisent dans les entreprises, y compris dans les plus petites, dans un rapport publié dans le courant du mois, selon des sources familières avec ses réflexions, ce qui contribuera à plaider en faveur d'une hausse des taux d'intérêt à court terme.

Les résultats, qui seront présentés dans une annexe d'un rapport trimestriel régulier analysant les économies régionales japonaises, seront basés sur des enquêtes et des auditions menées par les succursales nationales de la banque centrale.

Tant le rapport principal que l'annexe mettront probablement en évidence le fait qu'un nombre croissant de petites et moyennes entreprises augmentent les salaires, ont déclaré trois sources, un signe d'augmentation des salaires qui est une condition préalable à la hausse des taux d'intérêt.

Les résultats feront partie des facteurs que la BOJ examinera minutieusement lors de sa prochaine réunion de définition de sa politique, les 30 et 31 juillet, au cours de laquelle elle publiera de nouvelles prévisions trimestrielles de croissance et d'inflation.

Le rapport régional de la BOJ sera publié lundi, lors de la réunion trimestrielle des directeurs de succursale à Tokyo. L'annexe sera probablement publiée à une date ultérieure, selon les sources.

La BOJ a mis fin à huit années de taux d'intérêt négatifs en mars, estimant que la hausse des salaires devrait permettre de maintenir durablement l'inflation autour de son objectif de 2 %. Les prix à la consommation de base ont augmenté de 2,5 % en mai par rapport à l'année précédente, restant au-dessus de l'objectif de la BOJ depuis plus de deux ans.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a signalé la possibilité d'autres hausses de taux si les augmentations de salaires se généralisent et incitent les entreprises à augmenter les prix des services, poussant ainsi l'inflation sous-jacente vers les 2 %.

De nombreux acteurs du marché s'attendent à ce que la BOJ relève ses taux d'intérêt, actuellement proches de zéro, cette année, bien qu'ils soient divisés sur la question de savoir si cela se produira ce mois-ci ou plus tard.

Une enquête publiée mercredi par le plus grand syndicat japonais, Rengo, a montré que les entreprises proposaient d'augmenter les salaires de 5,10 % en moyenne cette année, ce qui représente la plus forte hausse en trois décennies.

Toutefois, l'augmentation des salaires des petites entreprises, qui s'élève à 4,45 %, est inférieure à l'augmentation de 5,19 % proposée par leurs homologues plus grandes. Il n'est pas certain que les entreprises beaucoup plus petites, qui ne sont pas couvertes par l'enquête Rengo, soient en mesure d'augmenter les salaires.

Le réseau de succursales de la BOJ, où les fonctionnaires s'entretiennent régulièrement avec les dirigeants d'entreprises locales, permet à la banque centrale de déterminer si les hausses de salaires se généralisent dans les petites entreprises régionales.

Environ 70 % des travailleurs japonais sont employés par des petites et moyennes entreprises (PME), ce qui rend leurs mouvements salariaux essentiels pour juger si l'inflation atteindra durablement l'objectif de 2 % de la BOJ.