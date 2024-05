Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 11 ans, à savoir 1 %, mercredi, alors que l'on s'attend de plus en plus à un nouveau resserrement de la politique de la Banque du Japon cette année, tandis qu'une faible vente aux enchères de dette à 40 ans a renforcé la pression en faveur de rendements plus élevés.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a augmenté de 1,5 point de base (pb) à 0,995%, reculant légèrement après avoir atteint 1% pour la première fois depuis mai 2013, au tout début de l'expérience sans précédent d'assouplissement de la politique de l'ancien gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda.

"Si les anticipations de taux augmentent, les rendements des obligations d'État japonaises sur l'ensemble de la courbe, en particulier pour le 10 ans, vont augmenter davantage", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef pour le Japon chez Mizuho Securities.

"Le rendement à 10 ans pourrait atteindre 1,2 % dans les semaines à venir.

Le rendement de référence a grimpé de 27,5 points de base depuis la fin du mois de mars, lorsque le gouverneur actuel Kazuo Ueda a relevé les taux d'intérêt pour la première fois depuis 2007.

M. Ueda a soudainement adopté un ton plus hawkish il y a deux semaines, alors que le yen le plus faible en 34 ans risquait de faire dérailler le cycle vertueux d'une inflation modérée soutenant des salaires plus élevés.

Les analystes d'ANZ ont déclaré dans une note destinée aux clients qu'ils s'attendaient à ce que la BOJ augmente son taux directeur de 15 points de base lors de sa prochaine réunion à la mi-juin, puis à ce qu'elle procède à une hausse de 25 points de base en octobre. (Rapporté par Kevin Buckland ; édité par Kim Coghill)