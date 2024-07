Les fabricants japonais sont devenus plus confiants quant à la situation des entreprises en juillet, tandis que celle du secteur des services s'est refroidie, a montré mercredi l'enquête mensuelle Reuters Tankan, reflétant des perspectives économiques inégales.

L'enquête menée auprès de 506 grandes entreprises non financières intervient deux semaines avant que la Banque du Japon (BOJ) ne tienne son examen de politique générale les 30 et 31 juillet. Les investisseurs sont à la recherche d'indices sur la date à laquelle la BOJ pourrait relever les taux d'intérêt, après l'avoir fait en mars pour la première fois depuis 2007 et avoir décidé le mois dernier de réduire ses achats d'obligations.

La banque centrale examinera son propre tankan - ou perspectives à court terme - ainsi que d'autres données pour détecter les signes d'un taux d'inflation soutenu et d'une forte consommation des ménages soutenue par des hausses de salaires, ce qui pourrait renforcer les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Dans le sondage Reuters Tankan, qui suit de près le Tankan de la BOJ, l'indice de confiance des fabricants s'est établi à plus 11, soit une hausse de cinq points par rapport à juin et son premier gain en quatre mois.

Toutefois, les fabricants s'attendent à ce que l'indice retombe à plus 9 au cours des trois prochains mois.

"La hausse des prix intérieurs a affaibli la consommation et le ralentissement de l'économie chinoise a fait que les matériaux en provenance de Chine et du Moyen-Orient ont pénétré le marché japonais à bas prix", a écrit un responsable d'un fabricant de produits chimiques dans le sondage Reuters, réalisé du 2 au 12 juillet, sous le couvert de l'anonymat.

"Le double effet de la faiblesse de la demande intérieure et de l'importation de matériaux bon marché en provenance de l'étranger réduit le volume de nos ventes.

Le directeur d'une entreprise de transformation alimentaire a écrit : "Les prix des intrants ont augmenté et restent élevés en raison de la faiblesse du yen, alors que nous nous efforçons de transférer les coûts à nos clients."

L'indice Reuters Tankan du secteur des services a baissé pour la première fois en trois mois, à plus 27 contre plus 31 le mois précédent. Les entreprises non manufacturières s'attendent à ce que l'indice soit de plus 28 en octobre.

Les indices Reuters Tankan sont calculés en soustrayant le pourcentage de réponses pessimistes des réponses optimistes. Un chiffre positif indique que les optimistes sont plus nombreux que les pessimistes.