Alors que le yen atteint son plus bas niveau depuis trois décennies et que la pression s'accroît sur le Japon pour qu'il intervienne ou modifie sa politique monétaire, les traders estiment que Tokyo ne peut pas faire grand-chose pour inverser la chute de la monnaie alors que les taux d'intérêt et la dynamique sont largement en sa défaveur.

La Banque du Japon (BOJ) fixe sa politique vendredi, sans que l'on s'attende à une hausse des taux.

Elle n'a pas de mandat en matière de devises, mais un affaiblissement du yen, qui est à son plus bas niveau depuis 34 ans par rapport au dollar et à un niveau record en termes réels, affecte l'inflation parce qu'il augmente les prix des importations.

Les politiciens ont qualifié cette baisse d'excessive et le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a fait allusion à de futures hausses de taux.

Pourtant, les opérateurs des marchés des changes, sous l'emprise de la hausse du dollar, ont à peine cessé de vendre le yen au cours des quelque 16 mois de changements importants et théoriquement positifs pour le yen, qui ont culminé en mars avec la première hausse de taux de la BOJ en 17 ans.

Le Japon a renoncé aux plafonds de rendement et aux taux d'intérêt négatifs. La banque centrale a annoncé son retrait du marché obligataire. Et pourtant, le yen est resté la devise la moins chère à emprunter et à vendre à découvert, scellant ainsi son destin.

"À court terme, le relèvement des taux directeurs de la Banque du Japon pourrait ne pas avoir d'incidence significative sur le yen. Le yen est actuellement davantage influencé par les taux américains et le différentiel de rendement, qui est important", a déclaré Nathan Swami, responsable Asie-Pacifique des opérations de change chez Citi à Singapour.

"Il faudra peut-être un certain temps avant que la BOJ ne normalise complètement sa politique, ce qui devrait commencer à renforcer le yen, mais la question clé est de savoir ce que fera la Fed dans l'intervalle.

De plus en plus, et pour le plus grand plaisir des baissiers du yen, les marchés s'attendent à ce que la Fed ne fasse pas grand-chose. Les prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (jusqu'à six cette année) ont été revues à la baisse en raison des signes d'inflation et de vigueur de l'économie américaines. À peine deux sont aujourd'hui prévues.

Cela laisse les taux américains à court terme au-dessus de 5,25 % pour plus longtemps, tandis que les taux japonais à court terme se situent à 0,1 %, ce qui signifie que l'augmentation de 22 points de base prévue pour le Japon cette année ne fait guère bouger les choses.

À dix ans, les rendements américains sont supérieurs de 375 points de base aux rendements japonais, l'écart n'étant pas loin des 400 points de base touchés l'année dernière - le plus important depuis deux décennies.

Le yen s'est échangé jusqu'à 155,74 cette semaine. Il a perdu 9,4 % par rapport au dollar cette année et plus de 33 % de sa valeur en trois ans. Cette année, l'indice du dollar américain a augmenté de 4,3 %.

"Lorsque la poussière sera retombée, vous serez toujours en présence d'un différentiel de taux d'intérêt important", a déclaré Bart Wakabayashi, directeur de succursale chez State Street à Tokyo.

TRAVAIL ACCOMPLI

L'attention du marché lors de la réunion de la BOJ se concentre principalement sur trois éléments : les prévisions d'inflation des décideurs politiques - où une hausse impliquerait des taux plus élevés - le ton du gouverneur Ueda lors de sa conférence de presse, et les plans de la banque centrale pour l'achat d'obligations.

Sur tous les fronts, les investisseurs considèrent que la capacité de la banque centrale à faire bouger ou à surprendre les marchés est limitée, d'autant plus qu'elle a déjà fait une sortie historique des taux négatifs lors de sa réunion de mars.

L'inflation est naissante et, à 2,7 %, elle est bien inférieure à celle des pays occidentaux. De fortes hausses des taux d'emprunt perturberaient le gouvernement et l'économie lourdement endettés du Japon et devraient donc être évitées.

Les obligations d'État offrent des rendements bien inférieurs à ceux des obligations souveraines étrangères, ce qui attire un flux constant d'argent japonais à l'étranger et pèse sur le yen. Le marché est également tellement dominé par la BOJ, qui détient plus de la moitié des quelque quatre milliards de yens de dette émise par le Japon, qu'un désendettement devrait prendre des années, au moins.

Même si la BOJ réduisait ses achats de 6 000 milliards de yens par mois d'environ 1 000 milliards de yens, cela n'augmenterait le rendement à 10 ans que de 2 points de base, a déclaré Naka Matsuzawa, stratège chez Nomura, ce qui n'est pas suffisant pour modifier les flux d'investissement.

"Fondamentalement, je pense que la BOJ a fait son travail lors de la réunion de mars, y compris en soutenant le yen", a-t-il déclaré.

Certes, les spéculateurs sur le marché des devises détiennent leur plus importante position courte sur le yen depuis 17 ans, ce qui signifie qu'une surprise au niveau de la politique monétaire les effraierait probablement et entraînerait une forte hausse du yen.

Une intervention permettrait également d'éliminer les positions courtes, mais il est peu probable qu'elle puisse à elle seule inverser le cours du yen. Même les achats massifs de yens ne représentent qu'une goutte d'eau par rapport aux 7 500 milliards de dollars qui changent de mains chaque jour sur le marché des changes.

On estime que le Japon a dépensé jusqu'à 60 milliards de dollars pour défendre sa monnaie en 2022.

"Une intervention aiderait certainement à déloger les positions spéculatives à court terme", a déclaré Nathan Swami de Citi.

"Cependant, elle pourrait ne pas changer fondamentalement la trajectoire de la monnaie, comme nous l'avons vu lors des dernières séries d'interventions en septembre et octobre 2022, le yen s'est renforcé de manière significative dans un premier temps après l'intervention, mais pourrait avoir fourni aux baissiers du yen à plus long terme de meilleurs niveaux d'entrée pour revenir." (1 $ = 155,4600 yens)