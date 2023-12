New York (awp/afp) - Le yen a atteint, jeudi, son plus haut niveau depuis plus de quatre mois face au dollar, surfant sur l'inflexion de la banque centrale américaine (Fed), alors que se profile la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon.

Vers 21H25 GMT, la devise japonaise glanait 0,71% face au billet vert, à 141,87 yens pour un dollar. Plus tôt, elle est montée jusqu'à 140,97 yens, une première depuis début août.

Le "buck", l'un des surnoms du dollar, battait en retraite face à la plupart des monnaies majeures, abandonnant 1,07% face à l'euro et 1,13% contre la livre sterling, à un sommet de plus de trois mois.

"La réaction aux (nouvelles) projections de taux de la Fed et à la conférence de presse" de son président, Jerome Powell, "a été extrême", a commenté, dans une note, Boris Kovacevic.

En moyenne, les membres du comité de politique monétaire de l'institution voient le taux directeur à 4,6% fin 2024, contre une fourchette comprise entre 5,25% et 5,50% actuellement.

"Cela montre l'intention de la Fed de procéder à trois baisses de taux l'an prochain", souligne Boris Kovacevic.

Mercredi, lors de sa conférence de presse, Jerome Powell a reconnu que le comité envisageait désormais une réduction de taux, après avoir systématiquement repoussé le sujet ces derniers mois.

Encouragé par ce revirement, les opérateurs se sont enhardis et tablent désormais sur une première baisse dès mars et pas moins de six coupes d'ici fin décembre 2024.

Jeudi, Banque d'Angleterre et Banque centrale européenne (BCE) ont eu un discours plus ferme, estimant chacun prématuré d'évoquer un assouplissement monétaire.

"Avec toutes ces baisses de taux attendues (côté américain), le yen prend l'ascendant sur le dollar", a expliqué Nicholas Cawley, de DailyFX.

Pour l'analyste, la glissade du "greenback", l'un des surnoms du dollar, pourrait se poursuivre jusqu'autour de 138 yens, "un niveau de stabilisation".

L'appréciation de la monnaie nippone intervient alors que le marché écarte tout durcissement monétaire de la Banque du Japon (BoJ) à l'issue de sa réunion de lundi et mardi.

L'indicateur WIRP de Bloomberg, qui mesure les anticipations de politique monétaire, évoque ainsi un statu quo.

Le marché voit désormais un premier relèvement du taux directeur de la BoJ en juin, alors qu'il pariait sur avril en début de semaine, une réévaluation entraînée par une série d'indicateurs macroéconomiques mitigés, selon Win Thin, de Brown Brothers Harriman.

"Ils n'ont pas besoin d'intervenir maintenant", selon Nicholas Cawley. "Le travail a été fait par les autres monnaies."

Cours de jeudi Cours de mercredi 21H25 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0992 1,0874 EUR/JPY 155,96 155,38 EUR/CHF 0,9535 0,9479 EUR/GBP 0,8611 0,8618 USD/JPY 141,87 142,89 USD/CHF 0,8675 0,8716 GBP/USD 1,2764 1,2618

afp/rp