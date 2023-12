Le yen japonais a bondi jeudi alors que les décideurs politiques ont laissé entendre que la Banque du Japon (BOJ) pourrait s'éloigner de son plan de taux d'intérêt très bas et qu'une jauge des actions mondiales a augmenté après trois chutes consécutives alors que les investisseurs ont évalué la dernière série de données sur le marché de l'emploi américain.

Le yen a fait un bond de 2,64% contre le billet vert, son plus grand bond en un jour depuis le 20 décembre, à 143,52 pour un dollar après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, ait ajouté à la spéculation que la banque centrale pourrait s'éloigner des taux négatifs en disant que la gestion de la politique deviendrait "encore plus difficile à partir de la fin de l'année et de l'année prochaine" et a indiqué plusieurs options de ce qui pourrait être à l'horizon.

La BOJ est la seule banque centrale qui n'a pas encore commencé à resserrer sa politique, alors que d'autres banques centrales, comme la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne (BCE), sont considérées comme proches ou à la fin de leur cycle de hausse des taux.

"Les commentaires d'hier soir ont en quelque sorte alimenté les paris sur un éventuel retour de la Banque du Japon en zone de taux positifs", a déclaré Karl Schamotta, stratégiste en chef chez Corpay à Toronto.

L'indice du dollar a baissé de 0,62 % à 103,48 tandis que l'euro a augmenté de 0,37 % à 1,0802 $.

Les marchés considèrent maintenant qu'il y a environ 21% de chances que la BoJ augmente ses taux lors de sa dernière réunion de l'année le 19 décembre, selon les données de LSEG. Les obligations d'État japonaises ont également connu une forte baisse, les rendements de l'obligation d'État japonaise à 10 ans ayant augmenté de 10,3 points de base, soit le niveau le plus élevé depuis le 28 juillet.

À Wall Street, les actions américaines ont progressé, grâce à un gain de 3 % des actions des services de communication, à la suite de la remontée d'Alphabet, la société mère de Google, et de la publication des dernières données sur le marché de l'emploi, qui ont fait état d'une hausse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

Après une série de données cette semaine confirmant un certain ralentissement du marché du travail, l'attention se tournera vers le rapport de vendredi sur les salaires du gouvernement.

L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 99,12 points, soit 0,27 %, pour atteindre 36 153,55, l'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 37,67 points, soit 0,83 %, pour atteindre 4 587,01 et l'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 189,32 points, soit 1,34 %, pour atteindre 14 336,03.

Les actions européennes ont clôturé en baisse, le récent rebond s'étant arrêté. L'indice STOXX 600 a baissé de 0,27 %, tandis que l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 0,53 %, sa première progression après trois baisses consécutives, la plus longue depuis la fin octobre.

Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont peu changé après avoir rebondi légèrement sur leurs plus bas niveaux en trois mois, avant la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis. Le rendement du 10 ans est resté inchangé à 4,117%.

Le refroidissement des données économiques et les récents commentaires des responsables de la Réserve fédérale, y compris le président Jerome Powell, ont renforcé les attentes selon lesquelles la banque centrale américaine a mis fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt et commencera à réduire les taux dès le mois de mars.

Alors que le marché s'attend généralement à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion de politique générale les 12 et 13 décembre, les attentes pour une réduction des taux américains d'au moins 25 points de base (pb) en mars sont d'environ 63 %, selon l'outil FedWatch de CME, en hausse par rapport à environ 43 % il y a une semaine.

Les prix du pétrole ont connu une légère hausse après qu'une forte baisse au cours de la session précédente ait fait tomber le brut à son plus bas niveau depuis six mois, bien que les investisseurs restent préoccupés par la baisse de la demande aux États-Unis et en Chine.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,36 % pour atteindre 69,63 dollars le baril, tandis que le pétrole brut Brent a atteint 74,32 dollars le baril, soit une hausse de 0,03 % sur la journée.