New York (awp/afp) - Le yen s'est approché vendredi de nouveau d'un plus bas depuis plus de 30 ans face au dollar, tandis que l'euro résistait par rapport au billet vert, dopé la veille par des propos stricts du président de la Fed concernant l'inflation.

Vers 20H00 GMT, le yen cédait 0,16% à 151,59 yens pour un dollar et perdait 0,27% face à l'euro à 161,89 yens pour un euro, continuant de s'échanger au-dessus de 151 yens, toujours plombé par la politique accommodante de la Banque du Japon (BoJ), qui ne favorise pas sa devise nationale.

Fin octobre, la devise japonaise avait approché 151,95 yens pour un dollar, un plus bas de l'année et une première depuis juillet 1990.

Mais la baisse de la devise nippone restait modérée par le fait que les cambistes anticipent que Tokyo sera "tenté d'intervenir (sur le marché des changes, NDLR) pour empêcher le yen de s'effondrer", a noté Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

L'euro, lui, grappillait du terrain face au dollar et gagnait 0,10% à 1,0679 dollar pour un euro.

La livre se rétractait légèrement après la publication de la croissance britannique stagnante, qui ne présage pas de futures hausses de taux d'intérêt.

La devise britannique reculait de 0,15% à 87,40 pence pour un euro, et affichait un léger retrait face au dollar à -0,04% à 1,2218 dollar.

"Le tableau plus large de la stagnation de l'activité au cours des trois mois précédant septembre met en évidence la faiblesse persistante de la croissance économique", a indiqué Sam Miley, analyste de Cebr, ce qui concorde avec le scénario d'un maintien par la Banque d'Angleterre de son "taux de base à son niveau actuel jusqu'à la mi-2024 avant d'entrer dans une phase de réduction progressive" de ses taux.

L'économie britannique a stagné au troisième trimestre, ralentissant après une croissance de 0,2% au trimestre précédent, mais éloignant le risque de récession.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

20H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0679 1,0709

EUR/JPY 161,89 161,68

EUR/CHF 0,9639 0,9630

EUR/GBP 0,8740 0,8717

USD/JPY 151,59 150,98

USD/CHF 0,9027 0,8993

GBP/USD 1,2218 1,2285

afp/al