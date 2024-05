New York (awp/afp) - Le yen a effectué une nouvelle glissade, jeudi, assommé par des indicateurs témoignant d'un regain économique tant aux Etats-Unis qu'en Europe, qui conduit les cambistes à s'interroger sur la trajectoire monétaire des grandes banques occidentales.

Vers 19H35 GMT, le billet vert s'octroyait 0,07% par rapport à la devise nippone, à 156,92 yens pour un dollar.

Plus tôt, la monnaie unique était elle montée au-dessus du seuil symbolique des 170 yens, ce qu'elle n'a fait qu'une fois depuis 1992, fin avril.

Le dernier franchissement de ce seuil avait été suivi par deux sursauts, les 29 avril et 1er mai, attribués à une possible intervention du gouvernement japonais sur le marché des changes.

Mais la monnaie de l'archipel s'est lentement dépréciée depuis.

Le yen a mal réagi à la publication des indices PMI de S&P Global, qui ont montré un raffermissement de l'activité économique aux Etats-Unis et en zone euro.

En Europe, ce raffermissement est surtout lié au secteur manufacturier, qui sort de son état de récession, selon les analystes de Pantheon Macroeconomics.

Aux Etats-Unis, les services ont été aux avant-postes, mais l'industrie s'est aussi redressée, dans une moindre mesure.

Autre signal de la vigueur de l'activité américaine, les nouvelles inscriptions au chômage ont baissé la semaine dernière.

Ces chiffres ont eu un effet immédiat sur le marché obligataire, qui a vu le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tendre à 4,47%, contre 4,42% la veille en clôture.

Le scénario central des investisseurs se traduit désormais par une seule baisse du taux directeur de la Fed (banque centrale américaine) d'ici la fin de l'année, alors qu'ils tablaient sur deux coups de rabot il y a une semaine.

"La parité dollar/yen est davantage fonction de l'évolution des taux américains", explique Ivan Asensio, de Silicon Valley Bank.

Les anticipations renforcées d'un nouveau durcissement monétaire de la Banque du Japon (BoJ) "n'ont pas tellement d'influence, car on parle de hausses très modérées" du taux directeur, poursuit l'analyste.

"On peut s'attendre à ce que des hedge funds et des spéculateurs essayent de repasser au-delà de 160 yens (pour un dollar)", prévient M. Asensio.

Les analystes de Wells Fargo s'attendent à voir la monnaie japonaise approcher cette frontière d'ici à la fin du troisième trimestre, avant un possible rebond en cas de baisse des taux de la Fed.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H35 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0809 1,0823 EUR/JPY 169,62 169,70 EUR/CHF 0,9886 0,9911 EUR/GBP 0,8516 0,8516 USD/JPY 156,92 156,80 USD/CHF 0,9147 0,9157 GBP/USD 1,2693 1,2709

afp/rp