New York (awp/afp) - Le yen se repliait pour la deuxième journée d'affilée, mardi, après le violent sursaut de la semaine dernière, attribué à des interventions, non confirmées, des autorités japonaises.

Vers 20H45 GMT, la devise nippone rendait 0,50% face au billet vert, à 154,70 yens pour un dollar.

Dimanche, elle avait conclu une rare séquence d'une semaine, durant laquelle elle s'était appréciée de plus de 5%, un tremblement de terre à l'échelle du marché des changes.

Cette ruade avait été imputée par plusieurs analystes à deux actions du ministère japonais des Finances pour enrayer la dépréciation de sa monnaie, au plus bas depuis 34 ans.

"Lorsque se produisent des fluctuations excessives et des mouvements désordonnés dus à la spéculation, le marché ne fonctionne plus et le gouvernement peut être amené à intervenir", a déclaré, mardi, le vice-ministre nippon des Finances, Masato Kanda.

"Nous conserverons la même approche ferme que par le passé", a prévenu le responsable.

Pour Matthew Weller, de Forex.com, à court terme, la monnaie japonaise est coincée entre 152 et 155 yens, deux seuils technique importants.

Brad Bechtel, de Jefferies, voit lui la fourchette comprise entre 153 et 158 yens.

"Le différentiel de taux reste très favorable au dollar", rappelle l'analyste, avec un taux directeur de la Banque du Japon compris entre 0% et 0,1% quand celui de la banque centrale américaine - la Fed - se situe entre 5,25% et 5,50%.

"Mais le marché a tendance à rester en retrait des seuils d'intervention", par précaution, quand les autorités agissent directement sur le marché des changes, dit-il.

En l'espèce, le yen avait fait volte-face immédiatement après avoir franchi les 160 yens pour un dollar.

"Ils sont parvenus à empêcher leur monnaie de déraper complètement", estime Brad Bechtel.

Pour Kit Juckes, de Société Générale, "la possibilité de voir le yen tester de nouveau les 160 dépend davantage de l'indice (de prix américain) CPI que d'autre chose".

Cet indice d'inflation sera publié le 15 mai pour le mois d'avril. Le CPI est ressorti au-dessus des projections des économistes lors des quatre derniers mois de publication, témoignant d'une inflation tenace.

Ces développements ont amené les responsables de la Fed à repousser la perspective de baisses de taux.

Cours de mardi Cours de lundi 20H45 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0755 1,0769 EUR/JPY 166,39 165,76 EUR/CHF 0,9771 0,9760 EUR/GBP 0,8598 0,8589 USD/JPY 154,70 153,92 USD/CHF 0,9085 0,9063 GBP/USD 1,2509 1,2538

afp/rp