New York (awp/afp) - Le yen oscillait lundi face aux principales monnaies avant une réunion de la Banque du Japon, les investisseurs restant vigilants quant à une éventuelle normalisation de la politique monétaire de l'institution.

Vers 17H50 GMT, la devise nippone cédait 0,05% par rapport au dollar à 149,12 yens mais gagnait 0,15% contre l'euro, à 162,07 yens.

Les investisseurs se positionnaient avant un possible tour de vis de la banque centrale du Japon (BoJ) qui pourrait relever mardi ses taux directeurs pour la première fois depuis 17 ans et les sortir ainsi de la zone négative.

A contre-courant de nombreuses autres banques centrales optant pour une ligne beaucoup plus ferme et combattant l'inflation par des relèvements successifs de taux, la BoJ conserve en effet pour le moment une politique monétaire dite ultra-accommodante, afin de soutenir l'économie nippone.

"La politique monétaire ultra-accommodante et ultra-contrôlée de la BOJ a fait des bons japonais un actif peu intéressant pendant des années, malgré la taille économique du Japon, le montant de l'encours de sa dette souveraine et la sécurité relative de ses obligations", a expliqué Will Compernolle, pour FHN Financial.

Mais les investisseurs ayant été échaudés plus d'une fois à propos d'un éventuel changement très graduel de direction de la BoJ, les attentes d'une hausse des taux ne suffisaient pas lundi à soutenir le yen par rapport à un dollar plutôt en forme.

"Il y a beaucoup d'incertitudes quant à savoir si la banque (centrale) va enfin entamer le processus de normalisation de sa politique ou si elle va une fois de plus maintenir une politique ultra souple", a commenté James Harte, analyste chez TickMill.

Selon Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote, certains acteurs du marché "pensent encore qu'il y a plus de chances que la BoJ n'agisse pas cette semaine et attende plutôt la réunion d'avril".

Et "même en cas de hausse, les augmentations de taux au Japon seront lentes", fait-elle valoir.

Mais pour le marché américain, l'événement "le plus important cette semaine est bien entendu la décision de la banque centrale américaine (Fed) mercredi", a rappelé M. Compernolle.

La Fed, dont on attend un assouplissement monétaire plus tard dans l'année, devrait laisser ses taux inchangés mercredi alors que l'inflation s'est montrée entêtée la semaine dernière aux États-Unis, ce qui soutenait le dollar.

Le dollar gagnait 0,19% face à l'euro à 1,0868 dollar pour un euro. Le dollar index, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de grande monnaies, grimpait de 0,16% à 103,59 points, au plus haut depuis presque deux semaines.

L'actualité des banques centrales ne s'arrête pas là avec les réunions de la Banque d'Australie mardi et celles de la Banque d'Angleterre (BoE), de la Banque nationale suisse (BNS) et da Norges Bank jeudi.

Cours de lundi Cours de vendredi 17H50 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0868 1,0889 EUR/JPY 162,07 162,29 EUR/CHF 0,9648 0,9623 EUR/GBP 0,8542 0,8549 USD/JPY 149,12 149,04 USD/CHF 0,8878 0,8837 GBP/USD 1,2722 1,2736

afp/rp