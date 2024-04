New York (awp/afp) - Le yen a encore reculé mercredi, tombant à des niveaux plus observés depuis des décennies face au dollar, ce qui illustre les difficultés rencontrées par de nombreuses monnaies, enfoncées par le billet vert.

Vers 20H05 GMT, la devise japonaise abandonnait 0,32% face à la monnaie américaine, à 155,32 yens pour un dollar. Plus tôt, elle est tombée à 155,37 yens, une première depuis juin 1990.

"La pression monte" sur le Japon, le poussant à "venir au secours de sa monnaie", a observé Adam Button, analyste de ForexLive. "Mais malheureusement, le dollar est fondamentalement fort et je ne vois pas ce que peut y faire le ministère des Finances" japonais, a-t-il ajouté.

Les places financières bruissent, depuis des semaines, de la rumeur d'une possible intervention des autorités nippones sur le marché des changes, comme elles l'avaient fait à trois reprises en 2022, avec succès, une fois en septembre et deux en octobre.

"Mais à part des palabres, on n'a rien entendu", relève, dans une note, Matthew Weller, analyste de Forex.com.

Le "buck", surnom du dollar, reste porté par "les fondamentaux que sont les taux d'intérêt élevés et une croissance économique plus vigoureuse" aux Etats-Unis, rappelle cet analyste.

"Maintenant qu'on a franchi 155 (yens pour un dollar), il suffirait que la croissance (américaine pour le premier trimestre publiée jeudi) et (l'indice de prix) PCE (attendu vendredi) soient solides pour qu'on se rapproche de 160", a prévenu Adam Button.

La situation du yen évoque la détresse de nombreuses devises face à la puissance du "greenback", autre surnom du dollar, certains pays passant à l'offensive.

La Bank Indonesia, banque centrale indonésienne, a ainsi annoncé mercredi, à la surprise générale, une hausse de son taux directeur d'un quart de point, à 6,25%, afin de stabiliser sa devise, la roupie indonésienne.

Cette dernière est récemment descendue à son plus faible cours depuis quatre ans face au dollar.

Tout comme au Japon, les autorités monétaires indonésiennes craignent de voir la dépréciation de leur monnaie accélérer l'inflation par le biais des importations, les deux pays étant chacun grands consommateurs de ressources naturelles achetées à l'étranger.

Outre le relèvement de son taux directeur, la banque centrale indonésienne a annoncé une série de mesures, notamment son intention d'intervenir directement sur le marché des changes.

Egalement dépendant des ressources naturelles d'autres pays, le Vietnam a commencé à agir sur ce même terrain, il y a quelques jours, pour défendre le dong, sa monnaie, tombée mercredi au plus bas de son histoire face au dollar.

Cours de mercredi Cours de mardi 20H05 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0699 1,0701 EUR/JPY 166,17 165,69 EUR/CHF 0,9786 0,9759 EUR/GBP 0,8585 0,8596 USD/JPY 155,32 154,83 USD/CHF 0,9148 0,9119 GBP/USD 1,2461 1,2449

afp/rp