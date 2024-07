New York (awp/afp) - Le yen est descendu mardi à de nouvelles profondeurs plus explorées depuis des décennies, pris dans des attaques spéculatives qui mettent encore un peu plus sous pression la Banque du Japon (BoJ) avant sa réunion de politique monétaire, plus tard ce mois-ci.

La devise nippone a reculé jusqu'à 161,74 yens pour un dollar en séance, une première depuis plus de 37 ans, avant de se redresser. La monnaie japonaise a aussi atteint 173,60 yens pour un euro, pour la première fois en plus de 31 ans.

"Il y avait une fenêtre pour intervenir" en début de semaine, après la publication des indicateurs d'activité Tankan, pour Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex, qui faisait référence à une possible action des autorités japonaises pour secourir leur devise.

L'indice Tankan concernant les grandes entreprises du secteur manufacturier est notamment ressorti à son niveau le plus élevé depuis cinq ans.

"Ils auraient pu agir très tôt lundi, au moment où il y avait encore peu de monde sur le marché, ce qui aurait créé un choc", a commenté Marc Chandler, "mais ils ne l'ont pas fait."

Les cambistes spéculent sur le fait que le vice-ministre japonais des Finances, Masato Kanda, référent sur la question des changes, "serait moins prompt à intervenir" pour soutenir le yen dans la mesure où son mandat s'achève fin juillet, a indiqué, dans une note, Matthew Weller, de Forex.com.

La dépréciation du yen "a été très progressive", rappelle Brad Bechtel, de Jefferies. "Or, je ne pense pas qu'ils interviendront tant que nous aurons pas eu un mouvement brutal. Et on pourrait ne pas voir ça avant (le seuil de) 165" yens pour un dollar, selon lui.

Les analystes de Vanguard estiment que la monnaie nippone pourrait s'affaisser jusqu'à 170 yens pour un dollar en cas de déception au terme de la prochaine réunion de la Banque du Japon (BoJ), les 30 et 31 juillet.

Marc Chandler s'attend à ce que la BoJ relève son taux directeur et annonce une diminution de ses achats d'obligations souveraines japonaises, une autre mesure de resserrement monétaire.

Pour l'analyste, cela légitimerait une intervention du Japon pour relever le yen, car la politique monétaire plus agressive justifierait un raffermissement de sa monnaie.

Cours de mardi Cours de lundi 20H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0747 1,0740 EUR/JPY 173,52 173,41 EUR/CHF 0,9712 0,9695 EUR/GBP 0,8470 0,8489 USD/JPY 161,46 161,46 USD/CHF 0,9038 0,9027 GBP/USD 1,2687 1,2650

afp/rp